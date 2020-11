Bielsko-Biała przyciąga biznes

Bielsko-Biała może poszczycić się drugim najwyższym wskaźnikiem zarejestrowanych firm na 1000 mieszkańców w województwie śląskim – wynika z raportu pt. „Atrakcyjność inwestycyjna Bielsko-Białej” przygotowanego przez firmę Cushman & Wakefield we współpracy z grupą Cavatina. Według autorów wpływ na to ma m.in. proinwestycyjna polityka miasta oraz doskonałe położenie.

Prężnie rozwijający się ośrodek społeczno-gospodarczy, skupiający funkcje administracyjne, edukacyjne, gospodarcze i kulturalne – tak od lat postrzegana jest Bielsko-Biała. W całej aglomeracji bielskiej populacja wynosi około 350 000 mieszkańców, a Bielski Obszar Metropolitalny obejmuje około 880 000 osób. Łącznie w Bielsku-Białej działa ponad 26 600 przedsiębiorstw różnej wielkości, z czego 23% to firmy zajmujące się handlem hurtowym i detalicznym, 12% to działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, a 11% to budownictwo.

- Bielsko-Biała stanowi atrakcyjną lokalizację dla firm zajmujących się takimi procesami jak R&D, wsparcie IT czy finanse i księgowość, jak również firm z branży automotive. Na atrakcyjność inwestycyjną miasta wpływają takie czynniki jak lokalizacja, szereg inwestycji infrastrukturalnych oraz wysokiej klasy zasób specjalistów. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku stworzyliśmy wielofunkcyjny projekt Cavatina Hall, który jest pierwszym budynkiem biurowym klasy A w Bielsku-Białej. Zainteresowanie wielu podmiotów lokalnych oraz firm, które rozważają otwarcie swojego kolejnego biura w Polsce, już na etapie realizacji inwestycji potwierdza, że pozycja Bielsko-Białej na mapie lokalizacji dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu z pewnością będzie dalej się umacniać – mówi Rafał Malarz, Wiceprezes Zarządu Cavatina.

Atrakcyjne warunki do prowadzenia biznesu w mieście potwierdza obecność międzynarodowych koncernów, takich jak: FCA, Nemak, Eaton Automotive Systems, Cooper–Standard, GE Power Controls, Avio Aero (GE Aviation), Hutchinson, Signify, ZF Steering Systems, ABB Industrial Solutions, EllieMae,Pitney Bowes, Precisely, ADP, Bluecrest.

Miasto przyjazne inwestycjom

Obecność wielu rozpoznawalnych firm z branż automotive, elektromaszynowej, logistycznej czy sektora usług dla biznesu zachęca kolejne firmy do lokowania swoich operacji w Bielsku-Białej. Dodatkowym atutem działającym na korzyść miasta jest proinwestycyjna polityka władz samorządowych, która przekłada się na szereg zachęt i rozwiązań oferowanych przez miasto, które sprzyjają rozwojowi biznesu w Bielsku-Białej.