Bitpanda rozwija Centrum Innowacji i Technologii w Krakowie

Bitpanda, europejska cyfrowa platforma inwestycyjna i pierwszy austriacki jednorożec, wyda na rozwój krakowskiego Centrum Innowacji i Technologii 10 mln euro. W planach jest zatrudnienie do 300 inżynierów i programistów. Jeszcze w tym roku zespół ma liczyć 100 osób.

Bitpanda ogłosiła właśnie nominację nowego globalnego szefa HR (Chief Human Resources Officer – CHRO), Lindsay Ross.

Nowa osoba odpowiedzialna za ten obszar pojawiła się również w krakowskim Centrum Innowacji i Technologii spółki. Od czerwca odpowiedzialność za rekrutację przejęła tu Aneta Bochenek, doświadczony ekspert HR.

W grudniu ubiegłego roku Bitpanda zadeklarowała inwestycję 10 mln EUR w rozwój centrum w Krakowie.

Inwestycja w rozwój zespołu HR Bitpandy przychodzi w momencie, kiedy ta dynamicznie rozwijająca się platforma przekroczyła liczbę 500 pełnoetatowych pracowników. Do dalszego zwiększania się tej liczby ma się przyczynić m.in. rozwój krakowskiego centrum. Bitpanda planuje zatrudnienie tu do 300 inżynierów i programistów. Jeszcze w tym roku zespół ma liczyć 100 osób.

- Zespół to najcenniejsze aktywo Bitpandy. Zależy nam na rekrutacji jak najlepszych osób – takich, które pomogą firmie realizować jej ambitną wizję rewolucji na rynku cyfrowych inwestycji i upowszechniania dostępu do rynków kapitałowych. W firmie, która rośnie w wykładniczym tempie, gdzie elastycznie, z domów i biur pracują przedstawiciele kilkudziesięciu narodowości, dbałość o spójną kulturę organizacyjną jest niezwykle ważne. Ten obszar to obok rekrutacji drugi priorytet naszego HR” – komentuje Krzysztof Raś, VP Bitpanda ds. Innowacji i szef centrum technologii i innowacji w Krakowie.

Aneta Bochenek pracuje w obszarze HR od 8 lat. Posiada kwalifikacje CIPD. Ma doświadczenie w technical sourcingu i rekrutacji do złożonych i dużych zespołów. Miała okazję współuczestniczyć w tworzeniu hubów technicznych w Krakowie dla takich firm jak GE Healthcare, Gain Capital czy Oanda. Po godzinach jest HR Expertem dla społeczności Dare IT, organizacji, która zachęca i wspiera kobiety do rozpoczęcia i rozwoju kariery w branży tech.

