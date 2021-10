Biura będą mniejsze czy ładniejsze? Jak zmieni je praca hybrydowa?

Mimo pandemii biura zyskują na atrakcyjności, bo firmy w nie inwestują. - Dzisiaj większość organizacji postrzega biuro jako narzędzie HR-owe. W Warszawie jest dwuprocentowe bezrobocie. To najniższy wskaźnik wśród europejskich metropolii. Zatem mamy do czynienia z rynkiem pracownika - tłumaczy Piotr Capiga, Associate, Deputy Head of Tenants Representation, Office Department Cushman&Wakefield.

• Hybrydowy system pracy jest dla większości firm dominującym modelem długoterminowych struktur zatrudnienia.

• Wielu pracodawców wkłada dużo wysiłku w to, aby biura były tak atrakcyjne, że pracownicy sami do nich będą chcieli wrócić. W związku z tym pojawiają się w nich m.in. duże, otwarte kuchnie, huby nieformalnych miejsc spotkań, stoły projektowe oraz pokoje relaksu i do ćwiczeń.

• Model hybrydowy daje powód do optymalizacji powierzchni najmu. Jednak większość najemców idzie w kierunku pomniejszenia części przeznaczonej do pracy po to, by powiększyć strefy mające uatrakcyjnić pobyt w biurze.

• Z perspektywy wielu organizacji, łatwiej jest zapewnić bardzo atrakcyjne środowisko pracy i tym przekonać do siebie młode talenty, niż rywalizować jedynie poziomem wynagrodzenia.

