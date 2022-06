Biura CitySpace wchodzą do Łodzi

Należący do Echo Investment koncept zlokalizowany zostanie w nowo budowanym budynku, w biurowej części projektu Fuzja.

Uzupełni tym samym biznesową ofertę kompleksu o blisko 2 tysiące mkw. dodatkowej przestrzeni szytej na miarę potrzeb najemców.

Łódzki CitySpace zajmie na wyłączność jeden z biurowców kompleksu.

Otwarcie nowego biurowego konceptu we Fuzji planowane jest na początek 2023 roku.

Biura CitySpace działają obecnie w 12 lokalizacjach i dostępne są w Warszawie, we Wrocławiu, w Krakowie, Katowicach oraz w Gdańsku. Teraz zarządzana przez operatora przestrzeń powiększy się o kolejne 2 tys. mkw. elastycznej powierzchni biurowej.

Zdecydowanym atutem łódzkiego CitySpace będzie jego lokalizacja – koncept zajmie na wyłączność nowy i całkowicie niezależny budynek sąsiadujący z dwoma ukończonymi już nowoczesnymi biurowcami, w których pracuje łódzki oddział Fujitsu Global Delivery Center.

Budynek, którego wyłącznym najemcą będzie CitySpace, ma być trzypoziomowy (parter i dwa piętra), a część jego fasady zostanie zintegrowana z historyczną zabytkową ścianą - pozostałością po obiekcie pełniącym za czasów świetności dawnej fabryki Scheiblera funkcję bielnika, magla wodnego oraz suszarni. W ramach prowadzonej przez Echo Investment inwestycji, historyczna ściana poddana została pracom konserwatorskim, przypominając o fabrycznej tradycji miejsca.

Łódzki CitySpace zajmie na wyłączność jeden z biurowców kompleksu. Fot. mat. pras,

CitySpace we Fuzji zaproponuje całe spektrum możliwości zorganizowania miejsca pracy – od niewielkich przestrzeni biurowych nawet na 2 stanowiska po całe piętro zaaranżowane według potrzeb najemcy, które pomieści ponad 100 stanowisk do pracy. Biura zarządzane będą przez recepcję CitySpace, a najemcy będą mieli do dyspozycji pełny pakiet usług, m.in. wsparcie zespołu, nowoczesne wyposażenie, serwis sprzątający, nielimitowaną kawę czy dostęp do wydzielonej infrastruktury IT.

Najemcy będą mogli korzystać z sal konferencyjnych, przestrzeni wspólnych, w pełni wyposażonej kuchni, jadalni oraz usług całodobowej ochrony i managerów recepcji.

Przez ostatnie dwa lata myślenie o pracy biurowej przeszło prawdziwą rewolucję zarówno u pracodawców, jak i pracowników, począwszy od małych firm po wielkie przedsiębiorstwa. Model pracy zmienił się bezpowrotnie, a wraz z nim postrzeganie samego miejsca dedykowanego obowiązkom zawodowym. Miejsce pracy ma być przestrzenią przyjazną i sprzyjającą kreatywności, w której będziemy czuć się komfortowo, niezależnie od tego czy pracujemy stacjonarnie, hybrydowo, czy korzystamy z biura tylko w przypadku spotkań służbowych. Elastyczny charakter przestrzeni oraz umów pozwala klientom na odpowiedzialne i zrównoważone budowanie zespołów, ponieważ mogą wynająć tylko tyle stanowisk pracy, ile aktualnie potrzebują – mówi Lisa Zettlin, dyrektor zarządzająca CitySpace.

- Nowy CitySpace w naszym portfolio idealnie wpisze się w biurową przestrzeń Fuzji oraz stanowi kluczowy element strategii sieci polegającej na rozwoju nowoczesnych usług biurowych na rynkach regionalnych –podsumowuje.

W zarządzaniu CitySpace znajduje się łącznie ponad 25 tysięcy mkw. powierzchni elastycznej. Fot. mat. pras.

Całkowite zasoby biurowe w Łodzi na koniec I kwartału 2022 roku wyniosły 611 tysięcy mkw. (Knight Frank), a zapotrzebowanie na elastyczne przestrzenie biurowe jest coraz większe. Z najnowszego raportu Colliers „Flexpansion 2021” wynika, że rola przestrzeni dostosowanych do bieżących potrzeb najemców rośnie w skali globalnej. Jak wskazują badania, do 2030 roku udział elastycznych powierzchni w całej ofercie przestrzeni biurowej na świecie ma wzrosnąć z 3% do aż 30%.

W zarządzaniu CitySpace znajduje się łącznie ponad 25 tysięcy mkw. powierzchni elastycznej.

Fuzja to flagowa inwestycja Echo Investment prowadzona w centrum Łodzi na terenie dawnych zakładów fabrycznych Karola Scheiblera. Multifunkcyjny projekt powstaje na obszarze 8 ha w otoczeniu historycznej zabudowy, która zyska nowe funkcje. Inwestycja po wielu latach od upadku zakładów Uniontex powraca do Łodzi jako pełnoprawna część miasta z ofertą kulturalną, rozrywkową, gastronomiczną, usługowo – handlową, a także budynkami mieszkalnymi, nowoczesną powierzchnią biurową, miejskim placem (Ogrody Anny) i otwartymi, zielonymi terenami wspólnymi. Łącznie na 8 ha zlokalizowane będą 22 budynki, z czego 15 to obiekty historyczne.