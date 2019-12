Biura dla prawników. Koniec hierarchii?

Rezygnacja z wydzielonych boksów, nacisk na wspólną przestrzeń znoszącą hierarchię i budującą współpracę oraz eksperymentowanie z centrami pracy zdalnej, stworzonymi dla pracowników dojeżdżających do pracy z obrzeży miasta, to trendy biurowe w branży prawniczej w regionie EMEA - wskazuje raport CBRE "Law in EMEA: Space usage and workplace strategies in the legal sector". Wszystko po to, żeby przyciągnąć i zatrzymać najlepszych specjalistów.

Pod względem liczby firm prawniczych oferujących takie rozwiązania w regionie przoduje Londyn (60 proc.). Kolejne miejsca zajmują Dublin (50 proc.), Edynburg (25 proc.) i Manchester (12,5 proc.) oraz Bruksela (12,5 proc.). Polskie kancelarie prawne dopiero zaczynają przekonywać się do takiego stylu pracy, ale część z nich już zainwestowała w większą elastyczność i nowoczesny wystrój.

- Branża prawnicza zazwyczaj koncentrowała swoją uwagę na najbardziej tradycyjnych przestrzeniach biurowych, dlatego mocno zainteresowała nas ta zmiana podejścia. Coraz więcej firm zaczyna wybierać otwarte i elastyczne przestrzenie do pracy. Ciekawe jest także to, że te nowe koncepty biur nie obejmują w równym stopniu wszystkich regionów EMEA. Trend najbardziej widoczny jest w Londynie. Jeśli chodzi o przyczyny takiej zmiany podejścia, to widzimy wyraźnie, że wynika to z potrzeb pracowników oraz dążenia do ograniczania kosztów – mówi Radosław Pawlak, dyrektor w dziale Agencji Biurowej CBRE.

Koniec prawniczej hierarchii?

Zmiany w biurach firm prawniczych obejmują przede wszystkim odejście od typowych, zhierarchizowanych przestrzeni, tzw. kubików. Kancelarie zaczynają organizować powierzchnię tak, by była elastyczna, łatwo dopasowywała się do stylu pracy oraz zachęcała do współpracy i wymiany wiedzy. Oznacza to, że jeden pokój może w razie potrzeby być miejscem cichej indywidualnej pracy, by za chwilę zmienić się w salę konferencyjną idealną do przeprowadzenia burzy mózgów. Nowością jest także docenianie znaczenia doświadczenia w miejscu pracy, czyli tego, jak właściwie pracownicy czują się w biurze i co można poprawić by zwiększyć ich komfort. To wiąże się w dużym stopniu np. z wdrażaniem nowoczesnych technologii w biurach, czyli trendu, który jest już świetnie widoczny w całym regionie EMEA, niezależnie od branży. Niektóre kancelarie testują także nowe rozwiązania, np. Linklaters część pracy deleguje na obrzeża miasta.

Jak wskazują eksperci CBRE, zmiany wynikają z potrzeb współczesnych pracowników, którzy coraz częściej poszukują elastycznych miejsc pracy z dostępem do nowych technologii. Dzięki wdrożeniu tych trendów kancelarii łatwo wyróżnić się na rynku zawzięcie walczącym o najlepszych specjalistów w branży. Dodatkowo elastyczne przestrzenie wiążą się z niższymi kosztami wynajmu, przez co pozwalają optymalizować koszty.