Biura do wynajęcia w Katowicach. Zobacz najciekawsze okazje!

Według raportu „Occupier Economics – Rynek biurowy w Katowicach w pierwszej połowie 2020 r.” firmy doradczej Cresa Polska, wolumen transakcji najmu między styczniem a czerwcem wyniósł ponad 26.500 m2. Stanowi to 55 proc. średniej rocznej z lat 2015-2019. W samym tylko drugim kwartale wynajęto 6.140 mkw. powierzchni. Największy udział w wolumenie najmu w drugim kwartale miały renegocjacje (64%.), a następnie nowe umowy (25% oraz ekspansje (11%).

Na niski wynik katowickiego rynku biurowego wpływ miała oczywiście pandemia i sytuacja, w której firmy przedłużały zdalną lub hybrydową pracę. Na rynku pojawiło się wiele ofert podnajmu, a firmy przekładały decyzje o inwestycjach.

Przyjrzeliśmy się ofercie biur na wynajem oferowanych za pośrednictwem platformy www.propertystock.pl. W Katowicach jest tu dostępnych 100 ofert wynajmu powierzchni biurowych. Które warto wziąć szczególnie pod uwagę?

Przestrzeń biurowa do wynajęcia/.KTW, Katowice Śródmieście

Biurowce .KTW są zlokalizowane w sercu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – tuż obok Spodka, w bezpośrednim sąsiedztwie unikalnej Strefy Kultury. Budynek .KTW I, jako pierwszy budynek w Katowicach, uzyskał certyfikat BREEAM, na poziomie ‘Excellent’. Z kolei jako pierwszy w Polsce, może się pochwalić certyfikatem WELL Health-Safety Rating. Dostępna powierzchnia biurowa: .KTW II: 245- 29 900 mkw.

Cena: 14,50 euro

Lokal do wynajęcia, biura w SPNT, Katowice

Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki to należący do Grupy Kapitałowej PHN biurowiec zlokalizowany w północnej części miasta Katowice - dzielnicy Koszutka, w pobliżu jednej z głównych arterii miejskich – ulicy Chorzowskiej. W budynku dostępne są powierzchnie o różnych metrażach na różnych piętrach od 15 mkw do ponad 1100 mkw w obrębie jednego piętra.

Cena: 3 090 zł. Powierzchnia: 103 m2

