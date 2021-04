Biura do wynajęcia we Wrocławiu. Zobacz najciekawsze okazje!

Wrocław to jeden z najprężniej działających rynków biurowych w Polsce. Jednak nawet tu pandemia covid-19 odcisnęła swoje piętno. Choć w 2020 roku wynajem powierzchni biurowych w stolicy Dolnego Śląska wyraźnie wyhamował, rok 2021 oznaczać może wznowienie tych procesów. Gdzie szukać dobrych okazji? Przeglądamy oferty biur na wynajem z platformy www.propertystock.pl.

Jak podaje Savills, zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej we Wrocławiu na koniec 2020 r. wyniosły ponad 1,2 mln m kw. Więcej powierzchni biurowej znajduje się tylko w Krakowie i Warszawie.

W 2020 r. do użytkowania oddano jednak najmniej powierzchni od trzech lat (58 500 mkw.). Na koniec grudnia 2020 r. w budowie znajdowało się ponad 111 000 mkw. powierzchni biurowej, z czego najwięcej w południowej części miasta, wzdłuż ul. Powstańców Śląskich. Okolica ta w ostatnim czasie zyskała na znaczeniu, a jej dalszy rozwój, zgodnie z prognozami Savills, będzie kontynuowany w kolejnych latach.

Stopa pustostanów we Wrocławiu na koniec grudnia 2020 r. wynosiła 15%, podaje Savills, co oznacza wzrost o 2,3 pkt. proc. w porównaniu z 2019 roku. Także wskaźnik powierzchni niewynajętej we Wrocławiu był niższy od średniej dla ośmiu głównych miast regionalnych 3,1 procent. Na wrocławskim rynku dostępnych jest również około 31 000 m kw. powierzchni biurowej oferowanej w formie podnajmu.

Przyjrzeliśmy się ofercie biur na wynajem oferowanych we Wrocławiu za pośrednictwem platformy www.propertystock.pl.

Lokal na wynajem w gmachu Podwale 62 na Starym Mieście

Gmach Podwale 62 położony jest w doskonałej lokalizacji w centrum Wrocławia. Biura wynajmowane są bez prowizji bezpośrednio od właściciela. Powierzchnia: 240 m2, ale maksymalna powierzchnia najmu wynosi 684 m2 w budynku frontowym i 1 451 m2 w budynku oficyny.

Cena: 8 640 zł

Wyodrębniony kompleks biurowy w Dolnośląskim Parku Technologicznym T-Park

Oferowany na wyłączność wyodrębniony kompleks pomieszczeń biurowych znajdujących się na II piętrze budynku w Module B składa się m.in. z 6 pokoi o łącznej powierzchni 131,08 m2 (z możliwością połączenia sąsiadujących biur). Całkowita powierzchnia: 248,03 m2.

Cena: 9 920 zł (do negocjacji)

