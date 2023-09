W stolicy działa 31 marek biur elastycznych. Największą jest IWG, a najbardziej dynamicznie rozwija się OmniOffice. Rośnie rozmiar powierzchni i powstają nowe hybrydowe koncepty.

W Warszawie działa ok. 190 tys. mkw. elastycznych powierzchni, które łącznie oferują prawie 26 tys. stanowisk pracy.

Pierwsze biuro elastyczne powstało w Warszawie w latach 90. Wprowadził je Regus w Hotelu Sheraton przy Placu Trzech Krzyży. Był to debiut tego rodzaju rozwiązania na rynku polskim.

Aktualnie na rynku warszawskim funkcjonuje 31 profesjonalnych operatorów oferujących elastyczne powierzchnie.

Stołeczne biura elastyczne powstają coraz częściej w lokalizacjach satelitarnych, w dzielnicach typowo mieszkalnych.

Aktualnie na rynku warszawskim funkcjonuje 31 profesjonalnych operatorów oferujących elastyczne powierzchnie - wynika z raportu agencji Biuro Na Miarę „Elastyczne biura w Polsce. Warszawa III kwartał 2023 r.” Wśród 10 największych pod kątem liczby oferowanych metrów kwadratowych możemy wymienić:

• IWG z markami Regus i Spaces

• WeWork

• Adgar Poland z markami Brain Embassy, Be Yourself i Flexi Lease,

• OmniOffice

• CitySpace

• Mindspace

• CIC

• BeIN Offices

• InOffice Group

• New Work Offices

Dziesięciu największych operatorów biur elastycznych w Warszawie. Źródło: Biuro Na Miarę, opracowanie własne.

Według doradców Biura Na Miarę, krótkie umowy najmu i gotowe rozwiązania są w 2023 r. niezwykle pożądane z powodu trudnej do przewidzenia sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie oraz dużej zmienności rynków. Istotne są także niższe nakłady finansowe firm na początku najmu w porównaniu z tym tradycyjnym.

Coraz więcej biur elastycznych ma swoje siedziby w budynkach promujących i stawiających na ekologiczne rozwiązania, a ich powierzchnie potwierdzone są międzynarodowymi certyfikatami zielonego budynku bądź budynku zrównoważonego ekologicznie - podkreśla Jerzy Węglarz, prezes zarządu Biura Na Miarę.

- Dodatkowo, chęć korzystania z powierzchni elastycznych przez coraz większe firmy powoduje, że w Warszawie obserwujemy zwiększanie się rozmiarów powierzchni biur elastycznych oraz tworzenie nowych hybrydowych konceptów. Część badanych przez nas biur również potwierdza plany otwierania nowych powierzchni, choć są też redukcje - przyznaje Jerzy Węglarz, prezes Biura Na Miarę.

Najwięksi operatorzy powierzchni elastycznych w stolicy

W ostatnim czasie największą dynamiką rozwoju może pochwalić się operator OmniOffice. Po ekspansji na Powiślu (Carpatia Office House) i przy Rondzie Daszyńskiego (Warsaw Hub, Warsaw Unit), firma otworzyła kolejną lokalizację przy ul. Grzybowskiej (Grzybowska Park) w ścisłym centrum biznesowym stolicy.

Z kolei na drugim biegunie jest Regus, który wycofał się z kilku lokalizacji w Warszawie, redukując tym samym ogólną powierzchnię. Nadal jednak wraz z biurami pod marką Spaces, IWG pozostaje największym operatorem w stolicy.

Biura elastyczne w Warszawie znajdują się przede wszystkim w ścisłym biznesowym centrum miasta, ale także w innych największych zagłębiach biurowych (Rondo Daszyńskiego, Służewiec).

Rozłożenie powierzchni elastycznych na mapie Warszawy. Źródło: Biuro Na Miarę, opracowanie własne.

Ma to związek przede wszystkich z usytuowaniem budynków z nowoczesną powierzchnią biurową, bo w takich budynkach najczęściej otwierane są centra biznesowe. A tych w ścisłym centrum jest najwięcej. Centrum miasta jest też zazwyczaj kompromisem dojazdu do biura dla osób zatrudnionych w firmie.

Coraz częściej możemy jednak znaleźć biura elastyczne w lokalizacjach satelitarnych, w dzielnicach typowo mieszkalnych (Wilanów, Ursynów, Dolny Mokotów, Praga).

Rodowód biur serwisowanych

Jak wynika z ankiet przeprowadzanych przez Biuro Na Miarę, ok. 40 proc. powierzchni elastycznych zarządzana jest przez operatorów o zasięgu krajowym, którzy doskonale znają specyfikę naszego rynku.

Kraj pochodzenia inwestorów poszczególnych centrów biur elastycznych w Warszawie. Źródło: Biuro Na Miarę.

Z kolei, gdy popatrzymy na rodowody poszczególnych inwestorów, dominującymi operatorami w Warszawie są firmy z Wielkiej Brytanii, USA i Izraela, ale wciąż rośnie liczba lokalnych operatorów. Wśród innych krajów pochodzenia inwestorów wymienić możemy także Włochy, Czechy czy Węgry.

Własne koncepty biurowe rosną w siłę

32 proc. wszystkich analizowanych przez Biuro Na Miarę biur elastycznych to koncepty własne, tworzone przez właścicieli. Fot. Biuro Na Miarę.

Wielu operatorów jest bezpośrednio powiązanych z właścicielem budynku, poprzez spółki celowe lub działających jako agencja wyłączna w imieniu wynajmującego.

Własne koncepty elastyczne właścicieli rozwijają się liczbowo i rodzajowo, bo lokalni gracze oferują coraz ciekawsze rozwiązania, będące alternatywą dla tradycyjnego najmu. W Warszawie aż 32 proc. wszystkich analizowanych przez nas biur elastycznych to koncepty własne, tworzone przez właścicieli - wylicza Jerzy Węglarz, prezes Biura Na Miarę.

Ile kosztuje biuro elastyczne w Warszawie?

Ceny w biurach elastycznych na rynku warszawskim są mocno zróżnicowane, a wśród głównych czynników wymienić można lokalizację, standard budynku, udogodnienia, jakość wyposażenia, a także obecność dodatkowych usług. Z ankiety przeprowadzonej wśród doradców Biuro Na Miarę, którzy na co dzień wynajmują elastyczne przestrzenie wynika, że minimalna cena za jedno stanowisko pracy w prywatnym biurze to kwota ok. 650 zł miesięcznie, a maksymalna - ok. 2,5 tys. zł.

Średnia stawka za stanowisko pracy w prywatnym biurze na rynku warszawskim. Fot. Biuro Na Miarę.

W centrum Warszawy, typowy wydatek za elastyczne stanowisko pracy to ok. 1800 zł za miesiąc. Rosnący w elastyczną siłę Mokotów wypada nieco taniej - tu za stanowisko pracy w prywatnym gabinecie zapłacimy ok. 1300-1400 zł.

W pogoni za zielonym certyfikatem

Biura elastyczne często wychodzą naprzeciw swoim klientom deklarując otwartość na ich pomysły. - Coraz więcej biur elastycznych ma swoje siedziby w budynkach promujących i stawiających na ekologiczne rozwiązania, a ich powierzchnie potwierdzone są międzynarodowymi certyfikatami zielonego budynku bądź budynku zrównoważonego ekologicznie - podkreśla Jerzy Węglarz, prezes zarządu Biuro Na Miarę.

