Cluster Offices zadebiutuje w Warszawie. - Coraz więcej fleksów świetnej klasy działa w stolicy. Też chcemy tam być - przyznaje Ewa Kucharska, CEO Cluster Offices. Wyścig o dobry adres toczy się na Woli, w okolicach rond: ONZ i Daszyńskiego.

Cluster Offices, marka biur serwisowanych, działa m.in. w katowickim Starym Dworcu. Głównym najemcą jest Lipton Tea and Infusions. Była to największa transakcja na rynku katowickim w ostatnim kwartale ubiegłego roku.

Miesiąc temu Cluster Offices otworzył nową lokalizację w Krakowie na Zabłociu - zaledwie 806 mkw. W Krakowie marka ma bardzo duże potrzeby. Wciąż szuka lokalizacji w biurowcu klasy A.

W trakcie komercjalizacji jest drugi etap Clustra w Starym Dworcu w Katowicach. Do wynajęcia jest 150 miejsc pracy.

Rynek krakowski działa dużo prężniej niż katowicki. Kraków jest centrum technologicznym, a w Katowicach dominuje klient korporacyjny. Zachęcamy naszych krakowskich klientów, którzy mają działy deweloperskie, żeby zastanowili się nad podzieleniem zespołów między oba te miasta, ponieważ są poważne problemy z rekrutacją specjalistów Krakowie - przyznaje Ewa Kucharska, CEO Cluster Offices.

Kiedy Cluster zadebiutuje w stolicy?

Ewa Kucharska, CEO Cluster Offices: Przyznam, że pod koniec 2022 r. byliśmy bardzo blisko podpisania umowy najmu na powierzchnię w pięknej historycznej lokalizacji. Teraz jesteśmy na zaawansowanym etapie prac nad lokalizacją o wielkości od 2,5 tys. mkw. do 3,5 tys. mkw. na Woli, w biurowcu klasy A. Celujemy w drugi lub trzeci kwartał tego roku.

To całkiem spory metraż, czyli apetyt wam dopisuje?

Po otwarciu lokalizacji w Starym Dworcu w Katowicach - to już dla nas norma.

Czy trudno jest znaleźć w Warszawie takie biuro? Od dłuższego czasu eksperci mówią o luce podażowej. Większe metraże podobno dzisiaj też nie należą do najłatwiejszych.

Pod tym względem sytuacja w zeszłym roku była bardzo dynamiczna, przypominała sinusoidę. Pierwszy kwartał 2022 r. zapisał się wstrzymaniem inwestycji ze względu na wybuch wojny w Ukrainie. Wówczas nasza pozycja jako najemcy fleksowego w rozmowach z właścicielami biurowców była bardziej komfortowa, ponieważ firmy nie chciały inwestować w nowe biura.

Zaczął się wyścig o dobry adres, zwłaszcza na Woli, w okolicach rond: ONZ i Daszyńskiego. Są tam piękne budynki i światowe marki, chociażby Google. Dobrze też nasza konkurencja sobie tam radzi. Świetną wiadomością z rynku był kontrakt Mindspace na powierzchnię w Skylinerze - opisuje Ewa Kucharska, CEO Cluster Offices.

Potem, gdy sytuacja polityczna się trochę ustabilizowała, korporacje wróciły na rynek i zaczęły szukać nowych powierzchni w biurowcach. Trzeci kwartał dał się zapamiętać jako czas bardzo niepokojących wskaźników inflacji, informacji o kryzysie w USA i zwolnieniach w globalnych spółkach, takich jak: Amazon, Facebook, czy Google, które mocno wpływają na podejmowanie decyzji inwestycyjnych przez bardziej konserwatywne firmy.

Czyli nikt nie bał się luki podażowej na rynku biurowym?

W pierwszym i drugim kwartale, nikt specjalnie się nią nie przejmował. Pod koniec roku, rzeczywiście do najemców dotarło, że w przyszłości może być kłopot z wynajęciem dobrej powierzchni, więc trzeba się spieszyć. I zaczął się wyścig o dobry adres, zwłaszcza na Woli, w okolicach rond: ONZ i Daszyńskiego. Są tam piękne budynki i światowe marki, chociażby Google. Dobrze też nasza konkurencja sobie tam radzi. Świetną wiadomością z rynku był kontrakt Mindspace na powierzchnię w Skylinerze. Zatem ładnie nam się dywersyfikuje ten elastyczny rynek. Coraz więcej fleksów świetnej klasy pojawia się w Warszawie, więc my także chcemy tam być.

W trakcie komercjalizacji jest drugi etap oddziału Cluster Offices w Starym Dworcu w Katowicach. Do wynajęcia jest 150 miejsc pracy. Fot. Mat. prasowe.

Nie tylko wy. Inne krakowskie marki też. Pewnie wkrótce Kraków w końcu podbije Warszawę.

Kto wie? Na razie idziemy ramię w ramię z naszymi kolegami z branży. Można powiedzieć, że nasz lokalny rynek biur serwisowanych Krakowem stoi.

Skoro biura serwisowane tak ochoczo myślą o ekspansji to znaczy, że nie ma żadnych problemów z obłożeniem. Czy powszechna praca hybrydowa zmieniła jakoś wasz dotychczasowy model komercjalizacji?

Nie mamy problemów z komercjalizacją. Pochwalę się świetnym klientem w Katowicach - Lipton Tea and Infusions. To nasz główny najemca w Starym Dworcu. Firma otworzyła tam swój oddział, jest bardzo zadowolona z przebiegu rekrutacji. Zajmuje blisko 90 miejsc pracy. To była największa transakcja na rynku katowickim w ostatnim kwartale ubiegłego roku.

W Krakowie mamy bardzo duże potrzeby. Wszystkie nasze lokalizacje są nie tylko w stu procentach zajęte, ale nawet mamy listę oczekujących. Dlatego wciąż szukamy nowych miejsc. Bardzo zależy nam na biurowcach klasy A - tłumaczy Ewa Kucharska, CEO Cluster Offices.

Czy to znaczy, że w Starym Dworcu macie już komplet najemców?

Nie, są jeszcze wolne powierzchnie, dlatego że tę lokalizację otwieraliśmy w dwóch etapach: pierwszy we wrześniu, a drugi - w styczniu tego roku. Zatem aktualnie komercjalizujemy 150 miejsc pracy.

Czy widać większe zainteresowanie fleksami, skoro dosyć powszechnym trendem w klasycznym najmie jest optymalizacja zajmowanej powierzchni?

Rzeczywiście trochę na tym korzystamy. Przyznam, że rynek krakowski działa dużo prężniej niż katowicki. Kraków jest centrum technologicznym, a w Katowicach dominuje klient korporacyjny. Zachęcamy naszych krakowskich klientów, którzy mają działy deweloperskie, żeby zastanowili się nad podzieleniem zespołów między oba te miasta, ponieważ są poważne problemy z rekrutacją specjalistów Krakowie.

Miesiąc temu otworzyliście nową lokalizację w Krakowie na Zabłociu, ale - w porównaniu do katowickiej siedziby - malutką.

Tak, zaledwie 806 mkw., więc maleństwo. Była to ostatnia wolna przestrzeń na Zabłociu do wzięcia, a mocno nam się spieszyło. W Krakowie mamy bardzo duże potrzeby. Wszystkie nasze lokalizacje są nie tylko w stu procentach zajęte, ale nawet mamy listę oczekujących. Dlatego wciąż szukamy nowych miejsc.

Bardzo zależy nam na biurowcach klasy A. Chcemy odpowiadać na różne zapytania, a mamy wśród potencjalnych klientów zarówno amatorów historycznych lokalizacji, jak i bardzo nowoczesnych obiektów - tłumaczy Ewa Kucharska, CEO Cluster Offices.

Co prawda, ja i mój wspólnik, który zrealizował nowoczesny park biurowy w Krakowie, jesteśmy miłośnikami zabytkowych lokalizacji. Zawsze podkreślamy butikowy charakter Clustra i to, że każdy nasz adres ma własny niepowtarzalny charakter, dostosowany do nieruchomości i jej lokalizacji, w której działa. Jednak doskonale rozumiemy zwolenników wysokiej klasy nowych obiektów, bo dla wielu firm jest to istotny element ich employer brandingu. Klienci w tym momencie muszą niesamowicie zabiegać o swojego pracownika, a dostosowanie biura do jego potrzeb jest dzisiaj numerem jeden.

Czy na waszej mapie ekspansji pojawią się nowe miasta?

Zastanawiamy się nad partnerską współpracą z operatorami działającymi we Wrocławiu, w Trójmieście, czy w Poznaniu, gdzie nas nie ma, żeby wzbogacić ofertę dla naszych najemców. To może bardzo fajnie zadziałać. Jeśli natomiast chodzi o własne Clustry, to na razie skupiamy się na naszym rodzimym Krakowie oraz Warszawie, bo stolica dzisiaj jest absolutnie „Place to Be”.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl