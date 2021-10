Biura, gastronomia, handel, mieszkania. Na terenie dawnej zajezdni Piaseczno powstaje inwestycja Nhood

Zgodnie z otrzymaną przez firmę Nhood decyzją o remediacji, proces objął ok. 3 160 m sześc. zanieczyszczonej ziemi.

Prace mają związek z planowaną przez Nhood nową wielofunkcyjną inwestycją na terenie dawnej zajezdni.

W zależności od tempa postępu procesu planistycznego i prac przygotowawczych planowany termin rozpoczęcia budowy pierwszego etapu inwestycji to 2025/2026 rok.

Teren starej zajezdni trolejbusowej i autobusowej w Piasecznie, która funkcjonowała z przerwami od lat 80. XX wieku do 2002 roku, w przyszłości zmieni oblicze. Wcześniej obszar pełnił funkcje usługowe dla transportu, a następnie przez długi czas był niezagospodarowany i przez działalność transportową częściowo zanieczyszczony olejem mineralnym. W ciągu kilku lat w tym miejscu powstanie nowoczesna, wielofunkcyjna inwestycja otoczona zielenią i terenami rekreacyjnymi.

W pierwszym etapie inwestycji zaplanowano stworzenie obiektów o funkcjach rozrywkowych, gastronomicznych i handlowych. Wstępne założenie urbanistyczne i koncepcja architektoniczna zyskały już wstępną aprobatę Wydziału Architektury Urzędu Gminy Piaseczno.

Jednym z pierwszych etapów przygotowań do powstania obiektu jest odpowiednie przygotowanie terenu – bezpieczne pozbycie się zanieczyszczeń i podniesienie jakości gleby w celu przywrócenia bioróżnorodności.

Ruszyła remediacja terenu po magazynie paliw

Działania Nhood Polska są oparte o decyzję remediacyjną, którą we wrześniu 2021 roku wydał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie. Zanieczyszczenia gleby dawnej zajezdni są skutkiem wcześniejszego użytkowania terenu, który był miejscem składowania paliw.

Firma Nhood, która opracowuje koncepcję przyszłej inwestycji na tej działce, rozpoczęła współpracę z doświadczonym i profesjonalnym podmiotem, by pozbyć się szkodliwych substancji zalegających w ziemi. W tym celu we wrześniu rozpoczęto remediację gruntu z wykorzystaniem bezpiecznych szczepów bakterii. Ilość ziemi, jaka została poddana oczyszczeniu, czyli ok. 3 160 m sześc., można przeliczyć na ok. 158 w pełni załadowanych samochodów ciężarowych.