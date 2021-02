Biura komfortową przestrzenią do pracy grupowej. To nowa strategia Revolut

Platforma usług finansowych Revolut dopasuje się do stylu pracy pracowników. W ramach nowej strategii pracy RevLabs, biura będą zaprojektowane w taki sposób, aby maksymalnie (ok. 70 proc. powierzchni) wspierać pracę grupową i proces kreatywny.

Przestrzeń ma sprzyjać szybkiemu wzrostowi zatrudnienia, szkoleniom, wymianie wiedzy, burzom mózgów i bezpośredniej integracji w zespole, której wielu osobom podczas lockdownu brakuje. W RevLabs znajdą się także salki do spotkań z gośćmi z zewnątrz i strefy do cichej pracy.

W 2021 r. Revolut planuje otworzyć RevLabs w swoich nowych lokalizacjach, gdzie nie miał jeszcze własnych biur, oraz stopniowo dostosować obecne przestrzenie do nowego modelu elastycznej pracy.

- Nasi koledzy i koleżanki opowiedzieli się za większą równowagą, którą osiągnęli pracując z domu. Jednocześnie, dali do zrozumienia, że zdarza im się tęsknić za współpracownikami i bezpośrednią pracą w zespole nad wspólnymi projektami. RevLabs mają połączyć te dwa światy oraz ich zalety - wygodę pracy z domu i wspólnotę pracy w zespole. Revolut zawsze był dynamicznym i ekscytującym miejscem do pracy, w RevLabs chcemy zachować tę energię. Będziemy uzupełniać nową strategię w najbliższych miesiącach, tak by była atrakcyjna zarówno dla obecnych jak i przyszłych pracowników na całym świecie - powiedział Jim MacDougall, VP of People w Revolut.

