Biura – miejscami spotkań i narad

Ograniczenie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich i przejście na prace zdalną wymusiły także stworzenie nowej koncepcji wystroju wnętrz obiektów biurowych.

Już dziś zaobserwować można pójście w kierunku oszczędnej w środkach, elastycznej i wielofunkcyjnej przestrzeni, która daje jak najwięcej kreatywnych możliwości rozwoju i popycha do działania.



Projektanci wnętrz opracowali już koncepcje miejsc będących do niedawna przestrzenią do pracy biurowej.

Mija rok od ogłoszenia pandemii. Spowodowała ona rewolucyjne zmiany w sposobie pracy, bardzo często przenosząc zatrudnione w firmach osoby do domów na tzw. prace zdalną. Pociągnęło to za sobą transformację charakteru przestrzeni biurowej.

- W tym kontekście, należałoby rozważyć sytuację także z punktu widzenia pracodawców, którzy w praktyce najczęściej są naszymi zleceniodawcami i z których większość w okresie epidemii zauważyła, że praca zdalna wiąże się z dużymi oszczędnościami, a pracownicy tak naprawdę bez problemu przystosowują się do pracy w zaciszu domowym – mówi Agnieszka Gawron, współwłaścicielka i dyrektor kreatywny LSD.Studio, które – oprócz wnętrz obiektów gastronomicznych czy handlowych – projektuje także aranżacje przestrzeni biurowych. Na podstawie zdobytych w ciągu ostatniego roku doświadczeń, wyłonił się nowy pomysł na to, jak powinny dziś wyglądać dotychczasowe miejsca pracy dla osób zatrudnionych w biurach. - Idealnym więc rozwiązaniem i wyzwaniem dla projektantów przestrzeni biurowych jest pomysł na oszczędną w środkach, elastyczną i wielofunkcyjną przestrzeń, która nie stara się wpłynąć na jej użytkowników i narzucić sposób jej wykorzystania, ale daje jak najwięcej kreatywnych możliwości rozwoju i popycha do działania – takie, według Agnieszki Gawron, założenia przyświecają nowej koncepcji biur.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

1

2

3

4

5