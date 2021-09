Biura myhive kuszą najemców

Największa z nich dotyczy nowego najemcy, firmy z sektora ubezpieczeń TUZ Ubezpieczenia, która wprowadziła się na powierzchnię prawie 2,7 tys. m kw. w myhive Mokotów Four (dawny budynek Saturn kompleksu EMPARK). Doradcą, który wspierał prowadzone negocjacje dla tej konkretnej umowy była Reina Company.

- Już od dłuższego czasu funkcjonujemy w nowej rzeczywistości, która dla wielu sektorów, w tym biurowego, stanowi wyzwanie. Tym niemniej nasza oferta biurowa na stołecznym rynku, między innymi dzięki atrakcyjności marki myhive – szczególnie teraz, kiedy jest ona obecna we wszystkich naszych stołecznych nieruchomościach, ale także wprowadzeniu nowych produktów elastycznych, świadczy o sile naszego portfela i przyciąga nowych najemców - skomentowała Magdalena Kowalewska, Country Manager Operations Poland, Immofinanz. - Gros naszych budynków biurowych zlokalizowana jest w dwóch kluczowych stołecznych dzielnicach biznesowych, modnej Woli ale i wzbudzającym nieprzerwane zainteresowanie klientów, Mokotowie. Cieszy nas, że w każdej z nich utrzymujemy równie wysoki poziom komercjalizacji - dodała.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Budynki takie jak w ramach kompleksu myhive Mokotów, regularnie modernizowane i zarządzane z troską, stanowią cenną alternatywę dla najemców. W przypadku naszego klienta, skorzysta on z biura w standardzie odpowiadającym jego wysokim wymaganiom, a jednocześnie pozostanie na Mokotowie, w części Służewca Przemysłowego – lokalizacji znanej pracownikom i kontrahentom od lat, a przy tym zmieniającej swoje oblicze. To już nie tylko miejsce pracy, ale też dzielnica, która oferuje coraz więcej udogodnień i przestrzeni do życia - skomentował Robert Karniewski, prezes zarządu Reina Company, firmy, która doradzała w negocjacjach.

Oprócz największej umowy z TUZ Ubezpieczenia – polską firmą, jedną z dwóch najszybciej rozwijających się firm ubezpieczeniowych, dla myhive Mokotów Four, Immofinanz podpisał równie znaczący kontrakt – przedłużenie z najemcą myhive Park Postępu, Brown Forman, który pozostanie na zajmowanej przez siebie powierzchni ponad 1,3 tys. mkw. przez najbliższe pięć lat.

Inną mokotowską umową jest nowy „deal” z HRO Personnel, firmą doradczą dostarczającą klientom najwyższej jakości usługi z zakresu rekrutacji, outsourcingu oraz marketingu, która wprowadziła się na niemal 300 m kw. w myhive Mokotów Three (dawny Orion).