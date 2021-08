Biura na radarze najemców. Regiony lepsze niż stolica

Ponad połowa z tego wyniku dotyczyła powierzchni w Krakowie i Trójmieście. Najbardziej aktywna była branża informatyczna. Do użytku oddano łącznie 124 tys. mkw., a w budowie pozostaje 936 tys. mkw.

Eksperci CBRE wskazują, że mimo wzrostu aktywności najemców na regionalnym rynku biurowym, firmy ostrożniej niż przed pandemią decydują się na umowy przednajmu i ekspansję.

W niektórych miastach właściciele przyciągają najemców oferując okresy bezczynszowe, o długości od 3 do nawet 10 miesięcy, przy standardowej umowie najmu na okres 5 lat.

Pierwsza połowa roku, a szczególnie drugi kwartał, przyniosły ożywienie na regionalnym rynku biurowym.

- Zainteresowanie najemców wynajmem rośnie, ale nadal widać, że firmy ostrożnie podejmują decyzje, szczególnie w przypadku przednajmu nowych projektów czy zwiększania swojej obecnej przestrzeni biurowej. To wpływa na wydłużenie czasu komercjalizacji nowych biurowców, który obecnie, podobnie jak w Warszawie, jest dłuższy niż przed pandemią. Mimo to deweloperzy chętnie realizują nowe inwestycje w regionach – mówi Kamil Tyszkiewicz, szef rynków regionalnych w CBRE.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Kraków i Trójmiasto na topie

W pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. w miastach regionalnych wynajęto 264 tys. mkw. biur, czyli o 6 proc. więcej niż w stolicy. Największy udział nowych najemców miały Kraków i Trójmiasto, w których podpisano umowy na odpowiednio 74 tys. mkw. i 72,2 tys. mkw. (28 proc. i 27 proc. całego popytu). Jednak pod względem relacji popytu do podaży powierzchni na rynku, najbardziej aktywnymi rynkami były Trójmiasto i Katowice – gdzie popyt stanowił odpowiednio 7 proc. i 6,6 proc. całkowitej podaży. To znacznie więcej niż np. w Warszawie, gdzie aktywność najemców stanowiła 4,1 proc. podaży. Wśród zawieranych umów dominowały renegocjacje (46 proc.) oraz nowe umowy najmu (37 proc.). Najemcy byli umiarkowanie skłonni do podpisywania umów przednajmu (10 proc.) i ekspansji (7 proc.). Najbardziej aktywna była branża IT, która odpowiadała za 37 proc. wszystkich wynajętych powierzchni w regionach.

Nowe biura powstają, ale o najemców trudniej