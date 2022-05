Biura po pandemii. W Warszawie luka podażowa, a w regionach boom

Na rynku biurowym luka podażowa dotyka głównie warszawskich, centralnych lokalizacji. Miastom regionalnym nie zagraża, bo wciąż podaż nowych powierzchni biurowych jest duża. W pierwszym kwartale tego roku oddano do użytku ponad 240 tys. mkw., co jest wynikiem lepszym niż w całym 2021 r. – wylicza Karol Patynowski, dyrektor ds. rynków regionalnych w JLL.

Na rynkach regionalnych widoczna jest nie tylko rosnąca aktywność deweloperów, ale rośnie również apetyt najemców biurowych. Ważnym animatorem ruchu są m.in. koncepty elastyczne.

- Powierzchnie elastyczne pozwalają firmom uniknąć długoterminowych zobowiązań, albo nieco je ograniczyć i jednocześnie szybko reagować na dynamicznie zmieniające się potrzeby. Dlatego koncepty coworkingowe i biur serwisowanych bardzo ładnie się rozwijają - wyjaśnia Karol Patynowski, dyrektor ds. rynków regionalnych w JLL.

Popularność tej formy wynajmu jest tak duża, że zarówno w Warszawie, jak i w miastach regionalnych, w ostatnich dwóch, trzech miesiącach elastyczne powierzchnie są niemal w stu procentach wynajęte.

Biura w koncepcji 15-minutowego miasta

Gorący trendem na rynku biurowym jest też otwarcie na lokalizacje poza głównym pierścieniem miast regionalnych, takich jak: Kraków, Gdańsk czy Wrocław.

- Na znaczeniu zyskują mniejsze ośrodki z doskonałą bazą akademicką, które co roku zapełniają rynek pracy absolwentami wyższych uczelni. To m.in.: Olsztyn, Bydgoszcz, Białystok, Lublin czy Rzeszów. Mogą one skorzystać na popandemicznym trendzie hybrydowego podejścia do pracy oraz wkomponować się w koncepcję 15-minutowego miasta - tłumaczy Karol Patynowski.