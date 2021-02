Biura post-covid: elastyczna ewolucja zamiast rewolucji

Ważna będzie możliwość stosunkowo łatwego przearanżowania biura. Będzie to odpowiedź na konieczność wprowadzenia zmian w zależności od pojawienia się sytuacji nieprzewidzianych, takich jak pandemia COVID – prognozuje Jan Paweł Ramatowski, Massive Design. Na zdjęciu nowe biuro firmy Siemens. Funkcje zgodnie z przeprowadzonymi przez architektów z Massive Design test fitami charakteryzowały się wysokim poziom elastyczności, a cały układ funkcjonalny biura miał zapewnić możliwość łatwych zmian w przyszłości. Fot. Szymon Polanski









Wpływ pandemii koronawirusa na architekturę i projektowanie przestrzeni wokół ma najczęściej wymiar nie tyle rewolucji, co bodźca przyśpieszającego dynamikę już wcześniej obserwowanych zmian. Zwraca na to uwagę Ivan Blasi, porównując koronakryzys do akceleratora zmian w przestrzeniach miejskich, które już wcześniej były powoli wdrażane. Podobną tendencję możemy zaobserwować również w projektowaniu biur, gdzie nacisk kładziony będzie na koncepcję elastycznej powierzchni biurowej, która popularność zyskiwała jeszcze przed pandemią.