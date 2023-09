Dzisiejsze biura będą przechodzić od ilości powierzchni do podnoszenia jej jakości, pilnując przy tym neutralności kosztowej, o którą nie powinno być trudno przy racjonalnych zmianach.

Po pandemii zapanowało przekonanie, że biura przestaną być potrzebne.

Dziś coraz więcej pracodawców wymaga, żeby pracownicy wrócili do biur.

Pracownicy z kolei oczekują, że biura staną się miejscami, w których stawia się na dobre interakcje i kreatywność.

Biura przechodzą w ostatnich kilku latach potężne zmiany związane i ze sposobem zarządzania powierzchniami, i z modelami pracy, i ze wzajemnymi oczekiwaniami pracodawców i pracowników.

Panelistka ABSL 2023 podkreślała, że obecnie nie ma już mowy o tworzeniu biur, jakie znaliśmy jeszcze w niedawnej przeszłości. Dziś dobre biuro to miejsce, które zachęca do interakcji. To miejsce, w którym można się dobrze poczuć, w którym zapewnione są konkretne walory, jak zieleń czy przestrzenie dla osób o podwyższonych potrzebach sensorycznych. - Dzisiejsze biura to nie tylko podłoga i biurka, to biura plus. Plus - podkreśla ekspertka ze Skanska.

Jednocześnie rynek wchodzi w czas znajdowania równowagi między potrzebami pracowników i funkcjonowaniem i celami firm.

- Okazuje się, że bardzo trudno jest stworzyć kulturę organizacyjną, nie mając ludzi w jednym miejscu, bez interakcji twarzą w twarz, w 3D - podkreśla Karolina Radziszewska, Executive Vice President Human Resources w Skanska Commercial Development.

Również ze względu na sytuację rynku pracy i walki o talenty pracodawcy nie mogą ignorować potrzeb osób z problemami z poruszaniem się, widzeniem czy słuchem. W to wpisuje się również trend zapewniania sprzyjających warunków osobom neuroróżnorodnym.

Biuro przyjazne pracownikom nadal nie odwróci dążenia do pracy hybrydowej. Dlatego, jak zaznacza ekspertka, można dziś sprawnie zarządzać mniejszymi przestrzeniami, ale lepszej jakości. - To jest również możliwość do takiego zarządzania powierzchniami biurowymi, które będzie kosztowo neutralne - podkreśla Karolina Radziszewska.

Zapraszamy do obejrzenia całego materiału:

