Biura przy Warzelni przechodzą pod skrzydła Colliers International

Browary Warszawskie to nowoczesny, funkcjonalny i całościowy zamysł urbanistyczny oraz architektoniczny inspirowany historią tego miejsca. Echo Investment wkomponował w tkankę miejską nowy, otwarty dla wszystkich miejski kwartał, tworzony przez budynki mieszkalne, biurowce oraz place publiczne, miejsca odpoczynku i rekreacji, kawiarnie, restauracje i sklepy. Inwestycja znajduje się w sercu nowo powstającej dzielnicy biznesowej na Woli. Centralna lokalizacja umożliwia sprawny dojazd do wszystkich dzielnic, zarówno komunikacją miejską, jak i własnym środkiem transportu.

Biura przy Warzelni są największym z budynków biurowych w Browarach Warszawskich. Ten 8-piętrowy obiekt oferuje najemcom 24 500 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej oraz 238 miejsc parkingowych rozmieszczonych na dwóch kondygnacjach podziemnych. Biurowiec ubiega się o certyfikat zielonego budynku BREEAM na poziomie Excellent.

– Cieszymy się z zaufania, jakim obdarzyło nas Echo Investment. Biura przy Warzelni to już czwarty budynek tego dewelopera, którym zarządzamy. Od 2019 roku opiekujemy się Biurami przy Willi, które tak jak Biura przy Warzelni wchodzą w skład wielofunkcyjnego kompleksu Browarów Warszawskich. Ponieważ jest to wyjątkowy, nowy kwartał miasta, który został wbudowany w historyczną tkankę obiektów XIX-wiecznego browaru, to współzarządzanie nim wymaga specjalnego podejścia i umiejętności. Dzięki doświadczeniu i zaangażowaniu naszego zespołu jesteśmy w stanie sprostać takiemu wyzwaniu – mówi Agnieszka Krzekotowska, partner i dyrektor Działu Zarządzania Nieruchomościami w Colliers International.