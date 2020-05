Biura przy Willi pod skrzydłami zarządcy

Firma Colliers International przejęła w zarządzanie budynek biurowy Biura przy Willi, należący do miastotwórczego projektu Browary Warszawskie, flagowej inwestycji Echo Investment.

Biura przy Wilii to jeden z trzech biurowców, wchodzących w skład kompleksu i jednocześnie najwyższy z nich; posiada 15 kondygnacji naziemnych. Jego powierzchnia całkowita wynosi ok. 16 000 mkw. Do dyspozycji najemców przygotowano podziemne miejsca parkingowe oraz infrastrukturę dla rowerzystów. Biurowiec oferuje najwyższy standard techniczny, ekologiczny i estetyczny, zapewniając pracownikom wygodę i bezpieczeństwo. Już na etapie projektowania biurowiec otrzymał certyfikat BREEAM na poziomie Excellent.

– To już trzecia inwestycja Echo Investment, po projekcie Moje Miejsce (etap I) w Warszawie oraz Face2Face (etap I) w Katowicach, którą będziemy zarządzać – mówi Agnieszka Krzekotowska, partner i dyrektor Działu Zarządzania Nieruchomościami w Colliers International.

Browary Warszawskie to harmonijne i funkcjonalne połączenie historii z nowoczesną architekturą. Ten wielofunkcyjny kwartał miasta tworzą zrewitalizowane budynki dawnego browaru Haberbuscha i Schielego, biurowce, budynki mieszkalne, autorskie restauracje, kawiarnie, lokale usługowe oraz publiczne place miejskie. Inwestycja powstaje przy ulicy Grzybowskiej na warszawskiej Woli, w biznesowym centrum stolicy. Centralna lokalizacja umożliwia sprawny dojazd do wszystkich dzielnic, zarówno komunikacją miejską, jak i własnym środkiem transportu.