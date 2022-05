Biura: Rosnące koszty finansowania i presja kosztowa nie sprzyjają rozpoczynaniu nowych inwestycji

Na koniec I kwartału 2022 r. w ośmiu głównych rynkach regionalnych było więcej pustostanów mimo rosnącego popytu. Eksperci prognozują dalszy trend wzrostowy w pustostanach.

W budowie pod koniec I kwartału 2022 r. było ponad 600 tys. mkw. nowych inwestycji.

W I kw. 2022 r. popyt brutto na ośmiu głównych rynkach regionalnych wyniósł 153 500 mkw. Najwyższe stawki czynszów wśród głównych rynków regionalnych zarejestrowano w Krakowie (14-16 € / mkw. / miesiąc).

Znaczące zwiększenie nowej podaży przyczyniło się do wzrostu współczynnika pustostanów, który na koniec I kw. 2022 r. w ośmiu głównych rynkach regionalnych wyniósł 15,5 proc. Oznacza to wzrost o 2,9 p.p. w porównaniu do I kw. 2021 r. oraz 1,4 p.p. wobec IV kw. 2021 r.

W kolejnych kwartałach 2022 r. eksperci JLL prognozują dalszy trend wzrostowy w pustostanach. To efekt wysokiego poziomu nowej podaży w porównaniu do popytu, który dopiero stopniowo odbudowuje się po zmianach wywołanych pandemią COVID-19.

Niższa aktywność deweloperska w nadchodzących kwartałach

Na koniec I kw. 2022 r. w budowie znajdowało się 608 tys. mkw. - Rosnące koszty finansowania oraz utrzymująca się presja kosztowa nie sprzyjają rozpoczynaniu nowych inwestycji - podkreśla Karol Patynowski, dyrektor ds. rynków regionalnych, JLL.

- Ważnymi czynnikami są również rosnący poziom wakatu oraz adaptowanie się najemców do postpandemicznego modelu pracy, w którym częściej stawia się na pracę zdalną czy hybrydową. W efekcie oczekujemy, że nadchodzące kwartały przyniosą stopniowy spadek aktywności budowlanej na rynkach regionalnych, podobnie jak w przypadku stołecznego rynku biurowego - dodaje.

Wyraźny wzrost popytu

W I kw. 2022 r. popyt brutto na ośmiu głównych rynkach regionalnych wyniósł 153 500 mkw. Oznacza to wzrost o 57 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 r. Nowe umowy i ekspansje stanowiły łącznie 78 proc. całkowitej aktywności.

Udział renegocjacji wyniósł 22 proc., co stanowiło pokaźny spadek w porównaniu do średniej odnotowanej w 2021 r. (43 proc.). Najwyższą aktywność na rynku wykazywali najemcy z sektora technologicznego oraz usług dla biznesu. Warto również podkreślić znaczącą ekspansję operatorów powierzchni elastycznych, którzy w I kw. wynajęli blisko 15 tys. mkw.

- Utrzymujący się trend relokacji najemców do nowych budynków biurowych, który dodatkowo przybrał na sile w ostatnich dwóch latach, z pewnością przełoży się na rosnącą polaryzację rynku – zaznacza Karol Patynowski.

- W nadchodzących kwartałach starsze nieruchomości biurowe będą mierzyć się z odpływem dotychczasowych najemców do nowo ukończonych projektów, co przyczyni się do coraz wyższego poziomu wakatu – dodaje.

Czynsze w górę

Stabilny popyt na powierzchnie biurowe klasy A oraz rosnąca presja kosztowa przełożyły się na lekki wzrost stawek czynszu dla nieruchomości położonych w najlepszych lokalizacjach.

W I kw. 2022 r. najwyższe stawki wśród głównych rynków regionalnych zarejestrowano w Krakowie (14-16 € / mkw. / miesiąc), Wrocławiu (14-15,5 € / mkw./ miesiąc), Trójmieście (13,5-15,5 € / mkw./ miesiąc) oraz Poznaniu (13,6-15,25 € / mkw./ miesiąc). W przypadku miast charakteryzujących się relatywnie wysokim poziomem pustostanów z tendencją wzrostową, jak Katowice czy Łódź, czynsze utrzymały się na niezmienionym poziomie.