Biura ruszają z kopyta, hotele z oznakami ożywienia, ale inwestycje ze spadkiem

W nieruchomości komercyjne w naszym kraju zainwestowano 2 mld euro, podczas gdy rok wcześniej było to 2,9 mld euro - wynika z raportu CBRE.

Według ekspertów firmy na różnice rok do roku wpływ miał m.in. wysoki wynik pierwszego kwartału 2020 roku, który przypadał na czas przed pandemią.

Poprzednie lata pokazały też, że pierwsza część roku pod względem inwestycji wypada słabiej niż kolejne kwartały.

- W całej Europie zaobserwowaliśmy znaczny wzrost wolumenu inwestycji, co napawa optymizmem i jest oznaką tego, że wracamy powoli do wyników sprzed pandemii. Widać wyraźnie, że na rynkach w większym stopniu zależnych od wyników sektora biurowego nastąpiło mniejsze odbicie niż w krajach z mocnymi sektorem logistycznym i mieszkaniowym. W Polsce odbicie jest nieco słabsze niż w Europie, ale to wynika z tego, że w 2020 roku, pomimo pandemii poradziliśmy sobie świetnie, więc efekt niskiej bazy jest nieco mniejszy niż w innych krajach. Widać też, że wracamy do notowanych przed pandemią trendów związanych z tym, że pierwsza połowa roku jest słabsza niż druga. W całej Europie oczekujemy, że w drugim półroczu 2021 roku wolumen inwestycji będzie rósł, co w skali roku może dać wynik nawet o 5% wyższy niż w 2020 roku – komentuje Przemysław Felicki, dyrektor w Dziale Rynków Kapitałowych z CBRE.

W Europie wyróżniają się Wielka Brytania i Niemcy

W wyniku wysokiej aktywności inwestorów w Wielkiej Brytanii i Niemczech łączna wartość inwestycji w nieruchomości w Europie osiągnęła w drugim kwartale 2021 roku poziom 70 mld euro, co w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku stanowi wzrost o 45%. Najbardziej wyróżnia się Wielka Brytania, gdzie w drugim kwartale 2021 roku aktywność inwestorów w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosła o 279%, a całkowita wartość inwestycji wyniosła 16,8 mld euro. Również na rynku w Niemczech nastąpiło mocne odbicie – tam wartość wszystkich transakcji inwestycyjnych osiągnęła poziom 17,8 mld euro, co w porównaniu z drugim kwartałem 2020 roku stanowi wzrost o 27%. Pozostałe rynki, na których nastąpiło wyraźne ożywienie to Dania, Norwegia, Hiszpania i Szwecja.

