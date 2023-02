Marka biur serwisowanych Chilliflex działa na rynku od 2016 r., ale w tym roku chce podwoić swój portfel i do końca roku mieć ok. 10 oddziałów. Aktualnie finalizuje dwie duże umowy w nowych lokalizacjach. Na celowniku - biurowce klasy A.

Chilliflex nie otwiera lokali mniejszych niż 1,5 tys. mkw. Z kolei przy dobrych lokalizacjach nie boi się 6 tys. mkw.

W Krakowie Chilliflex przygotowuje się do podpisania umowy na 6 tys. mkw. i 900 stanowisk pracy.

Przy średnim poziomie obłożenia 80-90 proc. Chilliflex jest w stanie permanentnej pracy nad nowymi lokalizacjami i aranżacjami. Cel marki - wypełnić mapę Polski swoimi biurami.

Agnieszka Zglinicka, Managing Director w Chilliflex i Robert Jarząbek, założyciel i prezes Chilliflex.

Chilliflex – choć pod nowym szyldem – działa na rynku od 2016 r. W pięciu lokalizacjach w Krakowie, w Gdańsku i w Bydgoszczy, ma łącznie ponad 13 tys. mkw. powierzchni. Jaki jest plan na ekspansję w tym roku?

Robert Jarząbek, założyciel i prezes Chilliflex: Chcemy podwoić nasz portfel i do końca roku mieć ok. dziesięć lokalizacji i ok. 23 tys. mkw. powierzchni do wynajęcia z ok. 4 tys. stanowiskami pracy. Aktualnie finalizujemy rozmowy na temat dwóch dużych umów – chodzi o metraż od 4 tys. mkw. do 6 tys. mkw. w nowych lokalizacjach.

Rośnie wam apetyt na duże metraże, czy może to standard dla marki Chilliflex?

RJ: Nie otwieramy lokali mniejszych niż 1,5 tys. mkw. Z kolei przy dobrych lokalizacjach nie boimy się 6 tys. mkw. Na przykład w Krakowie przygotowujemy się do podpisania umowy właśnie na 6 tys. mkw. i 900 stanowisk pracy.

Przed pandemią biura serwisowane rzadko wynajmowały tak duże powierzchnie. Czyżby powszechna dzisiaj praca hybrydowa sprzyjała rozwojowi tych formatów?

RJ: Pandemia mocno zmieniła rynek biurowy. Wiele korporacji przekonało się o tym, jak bardzo ryzykowne może być podpisywanie wieloletnich umów najmu. Rzeczywiście, praca hybrydowa zadomowiła się na rynku na ogromną skalę. Firmy, szczególnie sektora IT, mają ogromny problem z przekonaniem pracowników do powrotu do biur w takim samym wymiarze jak przed pandemią, czyli przez pięć dni w tygodniu. Firmy nie chcą płacić za wynajem biur z których nie korzystają ich pracownicy, dlatego często z nich rezygnują. Wśród naszych klientów są organizacje, które zrezygnowały z wynajmu klasycznego całego piętra lub dwóch i przeprowadziły się do nas na mniejszą powierzchnię. Są zadowolone, bo dostrzegają w pracy hybrydowej ewidentne oszczędności.

W każdym miesiącu organizujemy średnio dwa, trzy integrujące wydarzenia dla najemców, z których korzystają pracownicy. Wierzymy, że w ten sposób pomagamy zachęcić pracowników naszych najemców do obecności czy wpadania do biura - tłumaczy Agnieszka Zglinicka, Managing Director w Chilliflex.

Agnieszka Zglinicka, Managing Director w Chilliflex: Poza tym, ułatwiamy im zarządzanie hybrydowym systemem pracy także poprzez autorską aplikację biurową. Nasze klimatyczne, funkcjonalne i wygodne przestrzenie biurowe oraz serwis związany z budowaniem społeczności, który najemcy niezwykle doceniają, czyli m.in. cykliczne eventy, warsztaty i inne proponowane przez nas usługi, są dodatkowym magnesem dla pracowników. W każdym miesiącu organizujemy średnio dwa, trzy integrujące wydarzenia dla najemców, z których korzystają pracownicy. Wierzymy, że w ten sposób pomagamy zachęcić pracowników naszych najemców do obecności czy wpadania do biura. Wiemy, że dużej części naszych najemców zależy na tym, by pracownicy chcieli pracować z biura. Intencjonalnie i w ramach naszych usług wspieramy, a czasem całkowicie zwalniamy naszych najemców w zakresie employer brandingu.

Czy to znaczy, że profil klienta biura serwisowanego jest dzisiaj bardziej korporacyjny niż kiedykolwiek?

AZ: Zmienił się. Elastyczne biura od zawsze kojarzyły się głównie z freelancerami i mniejszymi podmiotami biznesowymi. W tej chwili są w stanie sprostać wymogom dużych korporacji, które mają większe wymagania, jeśli chodzi o bezpieczeństwo czy lokalizację. Zauważamy, że w związku z pracą hybrydową, zwiększa nam się udział korporacji w gronie naszych klientów. Jesteśmy też przygotowani na to, żeby nasi klienci rozwijali się razem z nami, zaczynając od elastycznego pakietu Chilli Pass, który umożliwia pracę we wszystkich biurach Chilliflex przez wybraną ilość dni miesiącu, poprzez biurko coworkingowe, a kończąc na stałej obecności w kilku naszych lokalizacjach.



Czy ten korporacyjny trend na rynku biur serwisowanych zmienił jakoś rozmiar przestrzeni coworkingowych, które raczej z freelancerami się kojarzyły?



RJ: We wszystkich naszych lokalizacjach mamy przestrzenie coworkingowe, ale jest to zaledwie 5 proc. naszych powierzchni. Klienci coworkingowi bardzo szybko zaczynają korzystać z małych gabinetów.



Czyli głównie gabinetami wypełniają się powierzchnie Chilliflex?



RJ: Tak, w częściach przeznaczonych do pracy, oddzielonych od strefy Chillout. Oprócz potrzebnych do codziennej pracy budek telefonicznych i licznych salek konferencyjnych, w strefie Chillout znajdują się bogato wyposażona i zaopatrzona kuchnia, kawiarnia, nap roomy, pokoje do webinarów oraz duże, bo liczące do 300 mkw. powierzchnie wypoczynkowe ze stołem bilardowym i kominkiem, który robi furorę w każdej naszej lokalizacji. Kilka lat temu to był rewolucyjny pomysł. Sądzę, że jesteśmy pionierami, bo dzisiaj widzimy podobne rozwiązania w innych przestrzeniach.

Oprócz potrzebnych do codziennej pracy budek telefonicznych i licznych salek konferencyjnych, w strefie chillout znajdują się bogato wyposażona i zaopatrzona kuchnia, kawiarnia, nap roomy, pokoje do webinarów oraz duże, bo liczące do 300 mkw. powierzchnie wypoczynkowe ze stołem bilardowym i kominkiem, który robi furorę w każdej lokalizacji Chilliflex. Kilka lat temu to był rewolucyjny pomysł.

Nie dostrzegamy tego. Przyznam, że mamy bardzo dużo ofert od dużych parków biurowych z całej Polski. Na pewno więcej niż możemy otworzyć. Dzisiaj operator elastyczny w biurowcu, to poszukiwany i właściwie stały element tenant miksu. W Bydgoszczy Chilliflex działa w biurowcu przy ul. Ogińskiego 2. Skusił nas dobry budynek w dobrej lokalizacji – bardzo blisko starego miasta, przy galerii handlowej, na skrzyżowaniu głównych ulic. Poza tym, nie mamy tam konkurencji. Z tym że akurat ten argument liczył się dla nas dla dawniej, bo teraz już czujemy się na tyle mocni, że nie obawiamy się otwierać biur w miejscach, w których działają inni operatorzy flex.



AZ: Zależy nam nie tylko na nowych klientach, ale również zatrzymaniu obecnych poprzez umożliwienie im dalszego rozwoju. Korporacje dzisiaj szukają pracowników w całej Polsce, wiedząc, że nie znajdą ich w jednym mieście. Mamy klientów, którzy pracują z nami w każdej naszej lokalizacji. Dla nas to bardzo dobry partner.

Jaki jest poziom komercjalizacji waszych pięciu lokalizacji. Macie gdzieś pustostany?

AZ: Nasz model biznesowy zakłada, że będziemy mieć zawsze ofertę dla swoich dotychczasowych klientów, którzy chcą się rozwijać, dlatego zawsze musimy mieć coś w zapasie, gdy portfel zaczyna wypełniać się w 100 proc.

RJ: Dlatego – przy średnim poziomie obłożenia 80-90 proc. – jesteśmy w stanie permanentnej pracy nad nowymi lokalizacjami i aranżacjami. Naszym celem jest wypełnić mapę Polski biurami Chilliflex. Cały czas analizujemy propozycje nowych lokali.

Ale czy tylko w głównych miastach regionalnych, czy może także w mniejszych ośrodkach?

AZ: To ciekawe, bo rzeczywiście coś się zaczyna dziać w kierunku popularyzacji tego typu konceptów także w mniejszych miastach. Ostatnio w naszym gdańskim biurze mieliśmy, zaaranżowaną przez Invest in Pomerania, wizytę studyjną, która właśnie miała zaprezentować model biura serwisowanego przedsiębiorcom z mniejszego miasta. Nie wiem, co z tego wyniknie, ale to dobry drogowskaz na przyszłość, bo może pomóc w rozwoju tych ośrodków.

RJ: Pod tym względem pomocne są regionalne organizacje wspierające przedsiębiorczość, takie właśnie jak Invest in Pomerania, czy Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego. Blisko z nimi współpracujemy.

Jak ważne dla waszych klientów są zagadnienia związane z ESG?

AZ: Coraz ważniejsze, szczególnie dla korporacji. Dlatego między innymi wybieramy na nasze lokalizacje głównie biurowce klasy A, ponieważ one mają certyfikaty ekologiczne, a często także inne wyróżnienia, jeśli chodzi o jakość i komfort.

RJ: Dzięki temu też możemy zagwarantować wysoki standard naszych powierzchni, co jest bardzo istotne i powoduje, że firmy chcą z nami współpracować.

