W Warszawie znalezienie kilku tysięcy mkw. w jednym kawałku jest kłopotem. Firmy redukują średnio od 20 proc. do 60 proc. swojej powierzchni biurowej - tłumaczy Marek Ciunowicz, CEO Corees Polska.

Skończyły się czasy budowania biurowców w lokalizacjach, które nie posiadają dobrej komunikacji miejskiej. Te projekty, czy nawet dzielnice pustoszeją.

Transformacje na rynku nieruchomości będą gorącym trendem, ale ograniczenia planistyczne, prawne i możliwe do osiągnięcia marże deweloperów zweryfikują ostateczną ilość projektów.

Powierzchni biurowej dobrej klasy w regionach zawsze brakowało. O ile w siedmiu największych miastach regionalnych jesteśmy w stanie coś znaleźć, o tyle w Rzeszowie, Lublinie, Białymstoku czy Opolu ewidentnie jej brakuje.

Dla organizacji, które nie zważają na wzrosty kosztów, bądź posiadają relatywnie niewielu pracowników, rozwiązania flex nadal będą interesującą opcją - tłumaczy Marek Ciunowicz, CEO Corees Polska.

Luka podażowa na warszawskim rynku biurowym daje o sobie znać już od trzeciego kwartału 2021 r. Jak zmienia rynek?

Marek Ciunowicz, CEO Corees Polska: Luka podażowa jaką obserwujemy to wypadkowa sytuacji i decyzji z jakimi się mierzyliśmy w 2020 r. Promowanie, ale i konieczność pracy zdalnej w modelu home office sprawiły, że do 2021 r. obserwowaliśmy niewielki ruch jeżeli chodzi o szukanie nowych powierzchni biurowych. Rok 2022 był z perspektywy najemców czasem renegocjacji i oczekiwania na to, co przyniesie przyszłość.

Zmieniliśmy styl pracy, hybryda zadomowiła się na dobre, najemcy optymalizują metraż. Niektórzy deweloperzy biurowi chcą przekształcić planowane biurowce w PRS. Czy to może być gorący trend tego roku?

Priorytetem dla wielu organizacji i najemców jest czas dotarcia pracowników do biura. Skończyły się czasy budowania biurowców w lokalizacjach, które nie posiadają dobrej komunikacji miejskiej. Nie dziwi więc fakt, że te właśnie projekty czy nawet dzielnice pustoszeją. Opcją, jaką posiadają właściciele nieruchomości, jest znaczne obniżenie ceny najmu i przeprowadzenie re-fit-outów, bądź zmiana funkcjonalności obiektów. I tu pojawiają się opcje hotelowe, medyczne oraz mieszkaniowe, w tym akademiki czy PRS. Przebudowa istniejących biurowców wydaje się nieopłacalna.

Rozważane są wyburzenia starych obiektów i przygotowanie projektu od początku. Każdy developer zarabia przede wszystkim w trakcie procesu budowlanego, wyznaczając marżę, która w wypadku budowy od początku jest większa niż w przypadku przebudowy istniejącego obiektu.

Transformacje na rynku nieruchomości będą gorącym trendem, ale ograniczenia planistyczne, prawne i możliwe do osiągnięcia marże deweloperów zweryfikują ostateczną ilość projektów. Raczej będzie ona mniejsza niż na tym etapie można zakładać.

Rok 2022 był pierwszym rokiem, w którym regiony wyprzedziły stolicę pod względem podaży powierzchni biurowej. Czy to może być początek większego trendu? W końcu w regionach na pewno biura są tańsze, co w obliczu powszechnej drożyzny na pewno ma znaczenie.

Wiele firm decyduje się na miasta regionalne m.in. z powodu dostępności do wykwalifikowanych pracowników. W regionach otwierane są również oddziały firm z centralą w Warszawie. Powierzchni biurowej dobrej klasy w regionach zawsze brakowało. O ile w siedmiu największych miastach regionalnych jesteśmy w stanie coś znaleźć, o tyle w Rzeszowie, Lublinie, Białymstoku czy Opolu ewidentnie jej brakuje. Nie dziwi więc wysoka podaż zwłaszcza, że ta w topowych lokalizacjach wynajmowana jest bardzo szybko.

Jak hybrydowy system pracy zmienił wymagania najemców? Czego dziś szukają w biurze?

Nie wszyscy czują się komfortowo, pracując zdalnie. Coraz częściej pojawiają się głosy o potrzebie nawiązywania relacji interpersonalnych, redefinicji przeznaczenia i formatu samych biur. Firmy stawiają na collaboration rooms, sale do networkingu i brainstormingu.

Typowy open space staje się miejscem spotkań, alternatywą dla bezosobowych telekonferencji. Czasem ma być urządzony tak, by pracownicy czuli się w nim jak w domu, a nawet lepiej.

Definiowanie przez organizacje potrzeb pracowników przekłada się również na coraz częstsze zapytania dotyczące możliwości realizowania wielowymiarowych projektów, skupiających się głównie na współpracy, współtworzeniu – łączeniu w sobie funkcji formalnych, a także tych bardziej partnerskich, czy towarzyskich. Dla pewnego grona pracowników istotne jest przebywanie w dedykowanych i zaprojektowanych z myślą o nich powierzchniach biurowych.

Czy czas wielkich metraży już minął. Podobno w Warszawie trudno było w ostatnim czasie znaleźć duże biuro do wynajęcia?

To prawda, że znalezienie kilku tysięcy mkw. „w jednym kawałku” jest w Warszawie kłopotem. Firmy redukują średnio od 20-60 proc. swojej powierzchni. Oczywiście organizacje, które nie mogą sobie pozwolić na home office czy pracę hybrydową, nie optymalizują tak chętnie swojego metrażu. Dla innych kwestią do rozważenia jest żonglowanie grafikami i dostępnością mniejszego biura dla pracowników hybrydowych.

Obserwujemy również gorący trend czterodniowego dnia pracy, który jest procedowany lub planowany w różnych wariantach w Belgii, Anglii, Hiszpanii czy Francji. Nie można zapominać, że część biznesu obecnego w Polsce, to oddziały zachodnich organizacji. Ciekawe, jak ten pomysł rozwinie się w naszej rzeczywistości i przełoży na pracę w biurach.

Czy na polskim rynku biurowym upowszechnią się w tym roku umowy najmu z zielonymi klauzulami?

Z mojej perspektywy to nadal pojedyncze inicjatywy. Mniejszy problem jest dla najemców, którzy są jedynym najemcą w budynku i sami decydują, czy chcą płacić więcej za zieloną energię, która - nie ukrywajmy - jest znacznie droższa. Problem pojawia się, gdy mamy więcej niż jednego najemcę. Najemcy, którzy optują za zieloną energią, zazwyczaj stykają się z brakiem zgody współnajemców budynku. Właściciel nieruchomości także nie zakontraktuje innego rodzaju energii dla każdego z najemców. Czy trend się rozwinie? Zobaczymy, ale - jak głosi popularna piosenka - „do tanga trzeba dwojga”, choć - jak widać w tym przypadku - czasem „trojga, albo i czworga”.

Jakie są perspektywy dla biur serwisowanych i coworkingu?

W ostatnich latach widać było duży ruch w tym sektorze. Część formatów bankrutuje przez założony model finansowy. Dla organizacji, które nie zważają na wzrosty kosztów, bądź posiadają relatywnie niewielu pracowników, rozwiązania flex nadal będą interesującą opcją. Z naszych obserwacji wynika jednak, że w przypadku firm posiadających więcej niż 5/6 pracowników, bardziej opłacalną opcją staje się najem standardowego mniejszego biura – często wykończonego i wyposażonego, gotowego do przejęcia od zaraz.

Dla przykładu, koszt najmu 90 mkw. będzie zbieżny z kosztami biura serwisowanego dla 5/6 pracowników. Najem ten możliwy jest jednak na 24 czy 36 miesięcy, zamiast standardowych 12 miesięcy u operatorów flex. Należy jednak pamiętać, że przy kontrakcie na klasyczne biuro, mamy możliwość negocjacji zwolnień z czynszu, wtedy czynsz efektywny staje się dużo bardziej interesujący.

Pytanie, jakie stoi przed najemcami formatów flex, czy firmami zainteresowanymi takim rozwiązaniem, to: ile najemca może poświęcić swojego budżetu na podwyżki czynszu za biuro w tych formatach vs. najem standardowy mniejszych powierzchni w opcji najmu na 2-3 lata. Z naszych doświadczeń wynika, że przy działaniach długofalowych, korzystniejszy jest klasyczny najem.

