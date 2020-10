Biura to już nie tylko estetyka i funkcjonalność

Nowa, pandemiczna sytuacja, w której obecnie znalazły się firmy i pracownicy, wymusza zmianę podejścia do organizacji i projektowania miejsc pracy. - Staliśmy się bardziej świadomi roli, jaką odgrywa w naszej pracy środowisko.Nie tylko estetyka i funkcjonalność, ale także bezpieczeństwo pracy odgrywa ważną rolę w projektowaniu przestrzeni - mówi dla PropertyNews.pl Małgorzata Grzyb, Head of Architecture and Design Department Interbiuro.

Zadaniem pracodawcy jest stworzenie pracownikom takich miejsce pracy, w których czują się komfortowo, pewnie i nie są narażeni na patogeny, które zagrażają ich zdrowiu.

- Dużą rolę w zmianie podejścia do miejsca pracy odegrał lockdown i zamknięcie ludzi w domach. Zostaliśmy zmuszeni do przeorganizowania dotychczasowego stylu pracy i okazało się, że w wielu przypadkach odpowiada nam również i ta forma działania – często nawet skuteczniejszego, jeśli nie jesteśmy narażeni na różnego typu „rozpraszacze” i potrafimy być zdyscyplinowani - mówi Małgorzata Grzyb, Head of Architecture and Design Department Interbiuro. - Wiele firm w organizacji pracy swojego zespołu będzie wykorzystywało nowe doświadczenia związane z home office - dodaje.

Jak wyjaśnia, pracownicy są przypisywani do trzech grup: dwie grupy, które wymiennie pracują tydzień w siedzibie firmy i tydzień w domu. Trzecia grupa to osoby szczególnie wrażliwe i zagrożone, więc pracują zdalnie. Zespołom, które działają w siedzibie firmy zapewnia się bezpieczne warunki do pracy. W pierwszej kolejności zabezpieczenia higieniczne: koncentracja na sterylności, dezynfekcja rąk i jonizacja powietrza.

- Inne działania, które podejmują firmy to rearanżacja przestrzeni pracy. Silna koncentracja na elastycznym modelu pracy, przearanżowanie biurek, stanowisk pracy czy miejsc spotkań, aby zachować bezpieczne odległości. Niektóre firmy wymagają 2-metrowego dystansu – inne 1,5 m - wymienia Małgorzata Grzyb. - Na powierzchni typu open space stosuje się dodatkowe przegrody optyczne i akustyczne, które oddzielają pracowników i zespoły np. agile - wyjaśnia.

Producenci wyposażenia biurowego prześcigają się w nowych projektach stanowisk pracy, mebli, które zapewniają izolację osób i co ważne, wpływają także na lepszy komfort pracy.

- Dla projektantów istotne jest wyznaczenie drogowskazów, aby ułatwić pracownikom i zespołom korzystanie z różnych typów przestrzeni uwzględniających dystans społeczny oraz możliwość bezpiecznej komunikacji. W przypadku zdalnego miejsca pracy umiejętność kreatywnego wykorzystania powierzchni jest bezcenna - dodaje Head of Architecture and Design Department Interbiuro.

