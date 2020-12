Biura w kryzysie. Przyszłością jest przestrzeń rozumiana jako usługa

Obecny kryzys na rynku powierzchni biurowych przetrwa nie ten, kto jest najsilniejszy czy najszybszy, ale ten, kto najlepiej dostosuje swój model biznesowy do nowych i szybko zmieniających się potrzeb klientów - mówi Hubert Abt, założyciel i dyrektor generalny New Work.

Koronawirus całkowicie odmienił rynek nieruchomości biurowych. Jak ocenia Pan sytuację po 10 miesiącach pandemii? W których obszarach zaszły największe zmiany?

Po drugim lockdownie wszyscy gracze rynkowi dostrzegli, że rynek nieruchomości biurowych boryka się z ogromnym kryzysem. Kiedy brałem udział jako prelegent w ostatnim Property Forum w Warszawie dało się dostrzec że może nie 50 proc., ale na pewno 20 proc. przedstawicieli rynku zaprzecza wszelkim skutkom pandemii w segmencie biur. Dostrzegali problem, ale liczyli, że w bardzo bliskiej przyszłości wszystko wróci do normy. Jasnym jest także, że ludzie mają trochę mieszane zdanie, jeśli chodzi o pracę w domu. Czy jest ona zdrowa? Czy pozostanie z nami po pandemii?

W dużym skrócie – widzieliśmy w tym roku trzy fazy oddziaływania pandemii na rynek. Pierwsza zaczęła się w marcu 2020, wraz z pierwszym lockdownem. Sprzedaż była wówczas zerowa. Nie mieliśmy żadnej szansy, aby przekonać do siebie nowych klientów. Strach był powszechny i nikt nie mógł w żaden sposób przegotować się na przebieg przyszłych wydarzeń. Potem, w maju 2020 sytuacja się nieco uspokoiła. Jednak na rynek wrócili tylko mali i średni klienci. Duże korporacje zatrzymały swoich pracowników do września 2020. A we wrześniu okazało się, że przekładają dalsze decyzje na grudzień. Teraz zaś widzimy, że obecny stan rzeczy potrwa do trzeciego kwartału przyszłego roku. Innymi słowy, duzi gracze zatrzymają swoich pracowników w domach przynajmniej do czerwca 2021.

Ta sytuacja ma duży wpływ na rynek biurowy, oznacza bowiem, że w najbliższym czasie nie dojdą do skutku żadne wielkie transakcje, a duzi gracze, którzy w zeszłym roku zaangażowali dużo powierzchni licząc na dalszy rozwój, teraz kierują na rynek oferty podnajmu. Klienci będą traktować niskie ceny jako nową normę, a wtedy, rzecz jasna, pojawią się problemy z zyskownością działalności. Taka sytuacja doprowadzi do tego, że na rynku pojawi się jeszcze więcej wolnych powierzchni biurowych, nawet 20% na największych rynkach i to bardzo szybko, już za kilka miesięcy. Możliwe, że powszechna szczepionka na koronawirusa poprawi sytuację w drugiej połowie przyszłego roku, ale do tego czasu rynek będzie w kryzysie.

To są pierwsze, krótkookresowe skutki oddziaływania pandemii koronawirusa na rynek nieruchomości biurowych, ale przed sobą mamy także skutki średniookresowe, wiążące się z recesją gospodarczą. W tej chwili nie wszyscy ją jeszcze odczuwają, ale sytuacja pogorszy się z pewnością wiosną 2021 roku. Recesja nie zniknie wraz z powszechnymi szczepieniami i utrzyma się co najmniej rok lub dwa, może dłużej. To są właśnie skutki średniookresowe.

I wreszcie może najważniejsza konkluzja odnośnie obecnej sytuacji. Nawet jeśli wszystko wróci do normy, nawet jeśli będziemy mogli się spotykać i wypić kieliszek wina bez obawy o zarażenie, nawyki społeczne i tak ulegną drastycznej zmianie. To już się stało. Oczekujemy, że nawet 30% pracowników pozostanie przy jakiejś formie pracy rotacyjnej lub pracy zdalnej, ponieważ okazało się, że jest ona po prostu bardzo wygodna. Nawet jeśli firma ma siedzibę w Warszawie, pracownicy mogą się w niej pojawiać raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie czy nawet raz na miesiąc. Ten rotacyjny, hybrydowy model pracy wejdzie w życie na stałe, co niechybnie doprowadzi do nowych stylów korzystania z przestrzeni biurowej.

Dla nas jako dostawców elastycznych rozwiązań biurowych oznacza to, że musimy jeszcze elastyczniej kształtować oferty naszych usług. Ten proces dotyczy całej branży. Przestrzeń rozumiana jako miejsce, jako produkt, odchodzi w przeszłość. Przyszłością jest przestrzeń rozumiana jako usługa. To lekcja, którą cały rynek musi odrobić i dzieje się to właśnie na naszych oczach w błyskawicznym tempie, które narzucił nam koronawirus. Tak jak wspomniałem na początku, każdy już chyba zrozumiał, że sytuacja uległa drastycznym zmianom, potrzeba jednak czasu, aby zmiana stała się codziennością dla naszej branży.

Którzy deweloperzy, właściciele i operatorzy nieruchomości okażą się zwycięzcami w obecnej sytuacji, a którzy przegranymi?

To bardzo dobre pytanie. Cóż, wbrew pozorom w tym względzie niewiele się zmieni. A ponieważ naszą codziennością stała się digitalizacja, także potrzeby klientów muszą być uwzględniane tu i teraz, natychmiast. Przetrwa ten, kto się do nowej sytuacji dostosuje.

Cierpią duzi gracze i małe podmioty, ci mniejsi nawet bardziej, ponieważ mają tylko krótkoterminową umowę z użytkownikiem końcowym, a jednocześnie muszą oni wypełniać swoje zobowiązania wobec właścicieli. Szacuje się, że 30% najemców będzie w jakiś sposób ograniczać wynajmowaną przez siebie powierzchnię. Wielu właścicieli i operatorów nieruchomości staje przed koniecznością przekształcenia zwykłego biura w elastyczną powierzchnię. Część chce prowadzić takie rozmowy z nami. Inni chcą działać samodzielnie. Ale po wielu latach prowadzenia tego biznesu w różnych krajach mogę powiedzieć, że taka zmiana może być bardzo trudnym wyzwaniem. Ci, którzy dopiero zaczynają, mają ciężką sytuację, bo na tym rynku trzeba mieć siłę marketingową, siłę sprzedaży i odpowiedni rynkowy wizerunek. Pewnym jest natomiast, że zobaczymy wiele ciekawych ruchów na rynku nieruchomości i przyszły rok zapowiada się pod tym względem na pełen wrażeń.

Co nowego planuje New Work? Jakie założenia na przyszły rok? Jesteście jednym z czołowych graczy na rynku biur serwisowanych w Europie Środkowo-Wschodniej.

W obecnej sytuacji w byciu liderem nie ma raczej nic przyjemnego, prawda? My wolimy mówić o sobie, że jesteśmy wyborem numer 1 na rynku elastycznych powierzchni biurowych. Liderzy mają dziś także bardzo trudną sytuację. Pierwsze, co muszę powiedzieć – cieszymy się, że przetrwaliśmy do tej pory. Każdy gracz rynkowy, który w obecnych czasach mówi coś innego, zwyczajnie mija się z prawdą.

Po drugie, oczywiście chcemy przekonać naszych inwestorów, aby w dalszym ciągu nam ufali. Do tej pory mieliśmy stuprocentową zgodę na nasze działania. Jesteśmy więc naprawdę szczęśliwi, że mamy takie wsparcie.

W tej chwili bardzo mocno inwestujemy w digitalizację. Założyliśmy spółkę Workcloud24, która opracowuje cyfrowe rozwiązania do użytku biurowego. Z naszą aplikacją New Work Offices klienci mogą korzystać ze wszystkich lokalizacji New Work w Europie Środkowo-Wschodniej, nie muszą być „uwiązani” do jednego biura, jednej lokalizacji. To są trendy w wynajmie biur, które teraz obserwujemy. A to dopiero początek! W zasadzie jest to ta sama rewolucja, która widzieliśmy w przypadku Ubera, Airbnb czy platformy Booking. Nasza rzeczywistość się zmienia i to bardzo szybko.

Branża nieruchomości opiera się jednak na działaniach długofalowych. Ludzie z branży myślą o najemcach, którzy mają stałe, długoterminowe zobowiązania. Szybko zmieniające się aplikacje, gwałtowny rozwój nowych technologii to nie jest coś, co jest dla nich chlebem codziennym. Staramy się więc działać w oparciu o innowacje, ale także po prostu robić swoje. Jest takie powiedzenie, że koń, który cały czas się ściga, nie pracuje. A my chcemy mieć w naszej stajni oba te konie. Stawiać na innowacje, ale jednocześnie pracować nad naszym tradycyjnym biznesem jako New Work, na znanych nam, ugruntowanych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.

Nasze plany zakładają, że New Work będzie miał 30 lokalizacji zamiast obecnych 18. Workcloud24 ze swoją ofertą cyfrowych produktów zacznie działalność w regionie DACH oraz oczywiście nadal będzie obsługiwał rynek krajowy. Mamy nadzieję, że w roku 2021 nie będziemy musieli zmieniać naszych planów po kilka razy, tak jak to miało miejsce w roku 2020, ponieważ będziemy przygotowani oraz bogatsi o wiedzę, jak zachowują się i jak reagują na zmiany nasi klienci. Mamy świetny 65-osobowy zespół oraz 10 dodatkowych osób w teamie workcloud24. Mimo że sytuacja jest dynamiczna, patrzymy w przyszłość z optymizmem.