Biura w post-covidowej rzeczywistości. Jakie będą?

Firma WeWork, specjalizująca się w zapewnianiu elastycznych przestrzeni roboczych, opracowała plan działania pod hasłem "Future of the Workplace". W ramach inicjatywy, wszystkie obiekty firmy zostaną dostosowane do nowych warunków, a zmiany obejmą nie tylko wzmożoną dezynfekcję wnętrz czy jednorazowe wyposażenie, ale także modyfikację przestrzeni wspólnych czy maksymalizację dopływu świeżego powietrza do pomieszczeń biurowych.

Dystans społeczny i wzmożona higiena

– Oprócz wzmożonych praktyk dotyczących sprzątania i dezynfekcji, wprowadziliśmy oznakowania dotyczące środków ostrożności pozwalających zachować bezpieczną przestrzeń osobistą w strefach wspólnych – zaznacza Piotr Lagowski, Senior Director WeWork, CEE/Russia/Nordics/Dutch/Israel.

O tym, gdzie można usiąść, w jakiej odległości ustawić się w kolejce do windy informować będą specjalne naklejki na podłogach i blatach mebli. Informacje dotyczące wprowadzonych zasad, wskazówki odnośnie higieny etc. będą również wyświetlane na monitorach oraz dostępne na tabliczkach rozmieszczonych w różnych miejscach w budynku. Wprowadzając powyższe zmiany firma przestrzegała międzynarodowych wytycznych, ale także czerpała inspiracje z różnych lokalizacji i przeprowadziła własne konsultacje.

– Wprowadzane przez nas środki bezpieczeństwa są zgodne z wytycznymi administracyjnymi i międzynarodowymi organizacjami zdrowia. Jednakże nie ograniczamy się tylko do nich, rozmawiamy z naszymi najbardziej zaufanymi partnerami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, czystości, rozwiązań technologicznych i projektowania, aby uzyskać ich opinie i wsparcie w rozmowach na temat przyszłości miejsca pracy. Dodatkowo analizujemy najlepsze praktyki wprowadzone w WeWork w Chinach, gdzie pracownicy wracają do biur po dwóch miesiącach pracy zdalnej. Wyciągamy wnioski, co najbardziej się sprawdziło i może zostać wykorzystane w globalnej skali – wylicza Piotr Lagowski. I tak, na przykład, wnętrza wyposażone będą w dozowniki i dyspensery środków higienicznych, takich jak chusteczki, środki do dezynfekcji rąk rozlokowane w newralgicznym miejscach, np. przy wejściu do sal, wind czy obok budek telefonicznych.

