Biura w Poznaniu z dobrymi perspektywami. Wolumen transakcji wyższy niż przed rokiem

Według raportu „Office Occupier – Rynek biurowy w Poznaniu” firmy doradczej Cresa Polska, wolumen transakcji w pierwszym półroczu 2021 r. wyniósł 19.600 mkw., co oznacza wzrost o 14% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Stanowił on 31,9% średniej rocznej z lat 2015-2020. W strukturze popytu w tym okresie dominowały renegocjacje (57%), a pozostałą część wolumenu transakcji stanowiły nowe umowy (33%) i ekspansje (10).

- Choć poznański rynek wychodzi obronną ręką z zawirowań spowodowanych przez pandemię, tutaj również odnotowano spowolnienie aktywności wśród najemców, co znalazło odzwierciedlenie w wolumenie popytu. Niemniej jednak firmy wykazują coraz większe zainteresowanie wznowieniem rozmów o wynajmie powierzchni biurowych, co w przyszłości może przełożyć się na wzrost liczby podpisywanych umów. Zachęca ich do tego dość duża dostępność powierzchni biurowej mającej 5 lat lub mniej oraz stabilne czynsze, które wynoszą średnio 14 euro za metr kwadratowy miesięcznie – mówi Artur Sutor, Partner, Dyrektor działu reprezentacji najemców biurowych w Cresa Polska.

Zasoby poznańskiego rynku biurowego na koniec pierwszego półrocza 2021 r. wyniosły 618.700 mkw. i wzrosły w ciągu roku o 6,3%. W drugim kwartale 2021 r. do użytku oddano budynek D w ramach kompleksu Nowy Rynek realizowanego przez firmę Skanska. Jest to zarazem pierwszy budynek biurowy dostarczony na poznański rynek w tym roku.

- Po pierwszym półroczu 2021 r. Poznań znajdował się na 4. miejscu pod względem zasobów nowoczesnej powierzchni biurowej w gronie ośmiu głównych miast regionalnych w Polsce – mówi Iga Kraśniewska, Research Manager w firmie Cresa Polska.

