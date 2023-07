Aktywność najemców na regionalnych rynkach biurowych utrzymuje się na stabilnym poziomie, ale coraz częściej zwracają oni uwagę na efektywne wykorzystanie zajmowanej powierzchni, poszukując przy tym biur oferujących wyższy standard.

Według raportu Newmark Polska „Office Occupier – Rynek biurowy w regionach” z powodu dużej ilości dostępnej powierzchni biurowej w istniejących budynkach, deweloperzy zachowują ostrożność przy rozpoczynaniu nowych inwestycji.

Dostępną obecnie powierzchnię biurową szacuje się na ponad 1 mln mkw.

Według raportu wysokie koszty eksploatacyjne zachęcają do wprowadzania usprawnień mających na celu optymalizację zużycia mediów.

Na koniec drugiego kwartału 2023 roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na ośmiu największych rynkach regionalnych poza Warszawą przekroczyły 6,5 mln mkw.

Nowe biura w pierwszym półroczu 2023 roku

W okresie od stycznia do końca czerwca deweloperzy dostarczyli łącznie ponad 116 000 mkw. w 10 budynkach, z czego 41% (48 100 mkw.) trafiło na rynek w drugim kwartale br. Wśród największych zrealizowanych inwestycji znalazły się takie biurowce jak:

Ocean Office Park B (Kraków, I kw.),

(Kraków, I kw.), Nowy Rynek E (Poznań, II kw.),

(Poznań, II kw.), Centrum Południe 3 (Wrocław, I kw.).

Wszystkie wymienione powyżej obiekty skupiają łącznie ponad 64% całkowitej nowej podaży z ostatnich sześciu miesięcy.

Aktywność deweloperów cały czas pozostaje na umiarkowanym poziomie - czytamy w raporcie Nemark Polska.

Na koniec drugiego kwartału w trakcie realizacji pozostawało ok. 500 000 mkw. – to o prawie 5% mniej niż w pierwszym kwartale 2023 roku i ponad 11% mniej niż rok wcześniej.

– Znaczna dostępność powierzchni biurowej w budynkach już istniejących sprawia, że pomimo posiadania zabezpieczonych działek i przygotowanych projektów deweloperzy często odraczają decyzję o rozpoczęciu budowy, m.in. do momentu podpisania znaczącej umowy przednajmu w planowanej inwestycji – mówi Agnieszka Giermakowska, dyrektor Działu Badań Rynkowych i Doradztwa, Lider ds. ESG, Newmark Polska.

Nowe umowy i optymalizacje

W drugim kwartale 2023 roku najemcy na głównych rynkach regionalnych wynajęli ponad 166 000 mkw. Był to wynik zbliżony do popytu odnotowanego w pierwszym kwartale, w którym wyniósł prawie 167 800 mkw. Z kolei popyt brutto w pierwszym półroczu sięgnął 333 800 mkw. i był niższy o niecałe 3% niż w pierwszej połowie 2022 roku.

- Pomimo stabilizacji po stronie popytowej, obserwujemy pogłębiający się trend polegający na dążeniu do optymalizacji zajmowanej powierzchni biurowej. Większość najemców obecnie podpisuje umowy najmu na mniejsze biura w stosunku do wcześniej wynajmowanych czy też pierwotnie planowanych. Średnia wielkość transakcji w okresie styczeń-czerwiec wyniosła ok. 930 mkw. w porównaniu z 1100 mkw. w całym 2022 roku – mówi Anna Osiecka, Associate Director w dziale Reprezentacji Najemców Biurowych w firmie Newmark Polska.

W okresie od kwietnia do końca czerwca 2023 roku odnotowano duży udział nowych umów najmu w całkowitym popycie – łącznie z umowami przednajmu przekroczył on 70%. Jednocześnie najemcy coraz częściej poszukują budynków efektywnych energetycznie i środowiskowo. Natomiast w całym pierwszym półroczu udział nowych umów i relokacji wyniósł 55%, a renegocjacji 33%. Pozostałe 12% stanowiły ekspansje (7%), umowy przednajmu (3%) i transakcje na potrzeby własne (2%).

Wskaźnik pustostanów na rynku

W drugim kwartale 2023 roku wskaźnik pustostanów na głównych regionalnych rynkach biurowych ponownie wzrósł. Obecnie wynosi on 16,8%, co oznacza wzrost o 0,9 p.p. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2023 roku i o 1,6 p.p. w ujęciu rocznym. Największe wzrosty zaobserwowano w Katowicach (o 3,0 p.p.) i Łodzi (o 2,9 p.p.). Łącznie na ośmiu głównych rynkach regionalnych najemcy mają do dyspozycji rekordowe prawie 1,1 mln mkw. wolnej powierzchni biurowej.

Wysokość czynszów biurowych

Czynsze za najlepsze powierzchnie biurowe, oferujące nowoczesne rozwiązania zarówno technologiczne, jak i z zakresu ESG oraz efektywności energetycznej, utrzymują się na wysokim poziomie i w najlepszych budynkach sięgają nawet 16,00-17,00 euro/mkw./miesiąc. Ze względu na wysokie koszty eksploatacyjne najemcy coraz częściej decydują się na usprawnienia w wynajmowanych biurach w celu osiągnięcia wymiernych oszczędności.

O Newmark Polska

Newmark Polska jest Globalnym Partnerem Newmark, członkiem Globalnej Sieci Newmark. Należy do grupy wiodących firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Zapewnia kompleksowe usługi agencyjne w zakresie reprezentacji najemców pozbawione ryzyka konfliktu interesów, jak również obsługi transakcji na rynkach kapitałowych, badań rynku i doradztwa, wycen nieruchomości, projektowania i zarządzania projektami oraz workplace strategy. Na czele firmy Newmark Polska stoi Piotr Kaszyński. Jej siedziba mieści się w Warszawie, a biura regionalne znajdują się we Wrocławiu, Trójmieście i Krakowie. Zespół Newmark Polska korzysta z globalnej platformy Newmark (Nasdaq: NMRK), która posiada biura na całym świecie i oferuje pełną gamę usług na każdym etapie cyklu życia nieruchomości. Więcej informacji o Newmark Polska na stronie: www.nmrk.pl

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl