Biura w Warszawie mają wzięcie. Czynsze będą rosły, dostępność spadnie

Pierwsze półrocze 2022 r. to rekordowy popyt na wynajem powierzchni biurowej w Warszawie. W ciągu sześciu miesięcy wynajęto blisko 480 tys. mkw., co przekłada się na wzrost rok do roku o 94 proc. Zgodnie z prognozami firmy Savills, w obliczu rosnącej luki podażowej przewiduje się wzrost czynszów, na który wpływ będzie mieć zmniejszenie zasobów powierzchni oraz znaczący wzrost kosztów budowy i zarządzania obiektami biurowymi.

Pierwsze półrocze 2022 r. to rekordowy popyt na wynajem powierzchni biurowej w Warszawie.

W ciągu sześciu miesięcy wynajęto 479 400 mkw., co przekłada się na wzrost rok do roku o 94 proc.

Obecnie w Warszawie w budowie jest 303 100 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. To najniższy wynik w historii.

W pierwszym półroczu 2022 r. całkowita podaż warszawskiego rynku biurowego wyniosła 6,27 mln mkw. W budowie jest dalsze 303 100 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. To najniższy wynik w historii. W drugiej połowie roku w planach deweloperów jest dostarczenie kolejnych 122 500 mkw. powierzchni biurowej, co przełoży się na całkowitą nową podaż 251 500 mkw. w 2022 r. Największe projekty w budowie to m.in. Varso Tower (66 300 mkw.), The Bridge (47 000 mkw.) oraz Skyliner II (38 000 mkw.), spośród których pierwszy zostanie oddany do użytku jeszcze w tym roku.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Widzimy postępujący spadek aktywności deweloperskiej, który rozpoczął się w I kw. 2020 r. Jest on wynikiem czasowego zamrożenia projektów po wybuchu pandemii oraz wojny na Ukrainie, które przełożyły się na wzrost cen materiałów i surowców, odpływ części ukraińskich pracowników budowlanych oraz przesunięciem w czasie poszczególnych projektów - komentuje Daniel Czarnecki, dyrektor działu powierzchni biurowych, reprezentacja właściciela, Savills.

Ekspert Savills przewiduje, że latach 2023-2024 oddanie do użytku zostaną projekty o łącznej powierzchni 251 600 mkw., co przełoży się na powiększenie luki podażowej, która w najbliższych latach utrudni najemcom zabezpieczenie nowych lokalizacji biur.

Zgodnie z danymi Savills, na koniec czerwca 2022 r. współczynnik powierzchni niewynajętej w Warszawie wyniósł 11,9 proc. i spadł o 0,7 pp. w ujęciu półrocznym. Miesięczne stawki w najbardziej prestiżowych lokalizacjach strefy Centrum utrzymały się w przedziale 21-25,5 euro za mkw. miesięcznie, jednak w kilku budynkach zauważalny jest trend wzrostowy. Na Służewcu – największym pozacentralnym obszarze biznesowym stolicy – wyniosły 13-15 euro za mkw. miesięcznie.