Biuro bezpieczne już od wejścia

Powroty do biur to indywidualna decyzja najemców we wszystkich posiadanych i zarządzanych przez CPIPG biurowcach. - Jednak możemy przyjąć, że dominują trzy główne trendy: całe biuro pracuje w systemie jak przed pandemią, obowiązuje rotacyjny system pracy – różnie definiowany przez najemców, a trzecie rozwiązanie to pełen home office - o bezpiecznych biurowcach mówi dla PropertyNews.pl Marcin Mędrzycki, p.o. Head of Asset Management CPI Property Group Polska.

- Szacujemy, że ok. 40-50 proc. firm, mających siedziby w biurowcach z naszego portfela, pracuje w różnych układach systemu home office. Jednak są to raczej systemy rotacyjne, kiedy część pracowników pracuje z domu, a część przychodzi do biura w różnych konfiguracjach. Aktualnie bardzo niewiele firm przyjęło model, w którym 100 proc. pracowników korzysta z home office - uważa Marcin Mędrzycki, p.o. Head of Asset Management CPI Property Group Polska.

CPIPG we wszystkich posiadanych i zarządzanych biurowcach stawia w tej chwili na bezpieczeństwo. - Poczucie dobrze przygotowanego i chronionego budynku, tak aby wszyscy w nim przebywający nie byli narażeni na zagrożenia, determinuje wszelkie nasze działania - przekonuje Mędrzycki.

Już w marcu firma wprowadziła procedury, które są stale ulepszane i dostosowywane do sytuacji zewnętrznej. - W naszych biurowcach prowadzona jest kampania informacyjna „Bezpieczni w Biurze”, pomagająca pracownikom w zachowaniu odpowiednich zasad funkcjonowania i minimalizacji zagrożeń - podkreśla.

Niezwykle ważnym aspektem w zarządzaniu biurowcem jest stały przepływ informacji pomiędzy zarządcą, serwisami oraz najemcami. - Jesteśmy ze wszystkimi w codziennym kontakcie, informujemy o kolejnych zmianach. Jednocześnie pod specjalnym adresem mailowym czekamy na pomysły oraz potrzeby naszych najemców i staramy się je jak najszybciej wprowadzić w życie - mówi Marcin Mędrzycki i dodaje, że podstawową zmianą, która zaszła w sposobie zarządzania biurowcami jest całkowite przeorganizowanie ich funkcjonowania pod względem zachowania standardów bezpieczeństwa – już od wejścia lub wjazdu na parking. - W biurach – najemcy mają pełną dowolność we wprowadzeniu własnych zasad i procedur postępowania, jednak jesteśmy z nimi w stałym kontakcie i służymy wszelką radą czy doświadczeniem w zakresie implementacji rozwiązań jak i rekomendacji niezbędnych serwisów czy usług - mówi.

Zdaniem CPIPG, bezpieczne biuro opiera się na 3 filarach: poczuciu bezpieczeństwa, odpowiedzialności i współpracy z najemcami. - Realizacja założeń jest możliwa tylko dzięki błyskawicznemu reagowaniu na sytuację oraz podejmowaniu szybkich działań. Właścicielski model zarządzania, który przyjęliśmy, bardzo w tym pomaga. Odpowiedzialność za wszystkich przebywających w budynku to nasz absolutny priorytet. Dzięki prowadzonym działaniom staramy się, aby nasi pracownicy zachowywali się również w odpowiedzialny sposób i respektowali obowiązujące zasady - mówi Marcin Mędrzycki. - Jest to możliwe tylko dzięki ścisłej współpracy z najemcami, którzy są natychmiast informowani np. o wystąpieniu przypadku zarażania w budynku. Zachowujemy jednak odpowiednie zasady i nie informujemy, o którego najemcę chodzi. Wskazujemy tylko, które części budynku zostaną poddane odpowiednim procedurom – np. dezynfekcji itp. To również buduje poczucie pewności i bezpieczeństwa.

