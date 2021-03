Biuro CCC w pandemii. Tak tu się pracuje

Jak pandemia wpłynęła na model pracy biurowej w spółce CCC, która jest jednym z największych producentów obuwia w Europie? Czy pracownicy tęsknią już za biurem? Kiedy wrócą do biur? O tym wszystkim opowiada Gabriela Kahl, dyrektor HR w CCC.

• Pandemia zmieniła model pracy w CCC.

• Na razie w CCC nie ma określonej daty powrotu do biur. Firma czeka, aż sytuacja epidemiologiczna ulegnie poprawie.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

• W CCC trwają ustalenia, jak sprostać nowym wymaganiom pracowników i jakie funkcje ma pełnić przestrzeń biurowa.



Jak pandemia wpłynęła na model pracy w CCC?

Gabriela Kahl, dyrektor HR w CCC: - Pandemia wpłynęła na nasz dotychczasowy model pracy, ale proces transformacji przeszliśmy w sposób płynny, bez większych zakłóceń. Jako grupa CCC jesteśmy obecni w 30 krajach, a tylko w Polsce mamy 5 lokalizacji, więc już wcześniej wiele naszych zadań przebiegało zdalnie, jakkolwiek oczywiście nie na taką skalę. Nasi pracownicy jednak dobrze odnaleźli się w tej nowej sytuacji. Z technologicznymi wyzwaniami nasz dział IT poradził sobie sprawnie i szybko. Pandemia to trudny czas dla każdego z nas – nie tylko jako pracowników, ale przede wszystkim jako ludzi. Jednak zespół CCC zdecydowanie stanął na wysokości zadania i szybko przystosował się do nowej rzeczywistości, dbając o bezpieczeństwo swoje oraz kolegów i koleżanek.

Czy pracownicy tęsknią już trochę za biurem?

To był naprawdę bardzo wymagający rok dla wielu pracowników. Pamiętajmy, że nasza przestrzeń prywatna została zawłaszczona przez domowe biura. Wiele osób musiało w tym samym czasie dzielić swoją uwagę między obowiązki służbowe i na przykład opiekę nad małymi dziećmi. U wielu pracowników bardzo mocno zatarła się ta granica między życiem prywatnym a zawodowym. A taka równowaga jest ważna dla komfortu i higieny życia.

Myślę, że powrót do biura w pełnym zakresie jest mocno wyczekiwany przez dużą grupę pracowników. Dziś, oczywiście przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego, rotacyjnie pracują oni z naszych biur. Chcemy wychodzić naprzeciw ich bieżącym potrzebom i czekamy na moment, w którym znów wszyscy razem będziemy mogli się spotkać w siedzibie firmy.

1

2