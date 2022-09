Przestronne, kolorowe i funkcjonalne - oto biuro Circle K Polska po metamorfozie.

Rearanżacje biur związane z potrzebą dostosowania ich do nowych modeli pracy to coraz częściej spotykane zjawisko.

Eksperci Tétris zaprojektowali i wykonali nową odsłonę siedziby Circle K Polska.

Pracodawcy chcąc przyciągnąć pracowników do biur szukają nowych, atrakcyjnych lokalizacji lub decydują się na rearanżację dotychczasowej powierzchni.

Biurowce wybudowane niemal dwie dekady temu, po metamorfozach są równie atrakcyjne jak te współczesne. Przykładem udanej przemiany jest biurowiec należący do Circle K Polska przy ul. Puławskiej 86 w Warszawie. Nowe oblicze otrzymały 3 piętra tego 7-kondygnacyjnego budynku. Za przygotowanie projektu wnętrz i realizację prac wykonawczych kompleksowo odpowiadała firma Tétris.

Oddany do użytku w 2005 roku budynek jest nietypowo położony przy samej stacji paliw, co dla firmy Tétris odpowiedzialnej za design i wykonawstwo oznaczało, poza standardowymi czynnościami, uzyskanie dla projektu wszelkich wymaganych certyfikacji przeciw pożarowych.

- Biuro Circle K Polska przy ul. Puławskiej w Warszawie to budynek położony blisko stacji paliw. Mając świadomość, że prace w budynku włączając w to remont wszelkich instalacji, wymagał będzie uzyskania certyfikacji przeciw pożarowych, szukaliśmy doświadczonego partnera. Takim okazała się firma Tétris, która jest nie tylko sprawnym wykonawcą, ale posiada również zespół architektów, którzy przygotowali atrakcyjny, nowoczesny oraz dopasowany do naszych aktualnych potrzeb projekt - mówi Estera Kiersztyn, lider projektu przebudowy biura, Circle K Polska.

Nowe biuro Circle K, fot. Kinga Skalik/mat.pras.

Zespół Tétris pracował na powierzchni 1400 mkw. na trzech piętrach biurowca. Nowy plan przestrzeni powstał na podstawie aktualnych potrzeb pracowników Circle K Polska i z uwzględnieniem najnowszych trendów.

Klientowi zależało przede wszystkim na stworzeniu ciepłej, przyjaznej i komfortowej dla pracowników przestrzeni, która jednocześnie będzie sprzyjała integracji i współpracy pomiędzy nimi. Zaproponowaliśmy zastąpienie dotychczasowego układu, wypełnionego niedużymi gabinetami, powierzchnią open space i licznymi salkami konferencyjnymi. Zmiana była duża, wymagała wyburzenia większości konstrukcji. Zabieg ten pozwolił na osiągnięcie przestronnego wnętrza z dużą ilością naturalnego światła - mówi Paweł Pikus, Contract Director, Tétris.

Nowe biuro Circle K, fot. Kinga Skalik/mat.pras.

W projekcie wnętrza głównym założeniem był podział kolorystyczny pięter z wykorzystaniem barw korporacyjnych Circle K Polska, czyli żółtego, pomarańczowego i czerwonego. Występują one zarówno na ścianach, jak i we frontach mebli czy wykładzinach. Żywe barwy stonowano odcieniami szarości, przeszkleniami, drewnem i dużą dawką roślin zielonych oraz mchu.

Zaproponowaliśmy zieleń nie tylko w donicach, ale także ozdobiliśmy nią ściany i sufity. Ocieplają atmosferę i poprawiają wilgotność w naturalny sposób. W miejscach gdzie dostęp do roślin jest utrudniony lub nie ma naturalnego światła, zastosowaliśmy zieleń sztuczną. Ciekawymi akcentami są fototapety oraz otwarte, malowane sufity - mówi Aleksandra Wyczółkowska-Gajowniczek, Senior Architect, Tétris.

Warto zwrócić uwagę na oświetlenie – poza standardowym biurowym, wykorzystano także retro żarówki i świetlówki LED o ciepłej barwie, co nadaje pomieszczeniom bardziej przytulnego, domowego klimatu. W strefie recepcyjnej gości wita duże logo firmowe wykonane z neonów i umieszczone na ścianie z mchu.

Nowe biuro Circle K, fot. Kinga Skalik/mat.pras.

- Projektując przestrzeń pomyśleliśmy o strefach relaksu, tych sprzyjających skupieniu, jak również o miejscach do przeprowadzania video rozmów i telekonferencji. Nie zabrakło tu też budek telefonicznych i pokoi do cichej pracy, a sale konferencyjne wyposażyliśmy w ruchome przepierzenia, które pozwalają na dostosowanie ich do liczby uczestników - mówi Aleksandra Wyczółkowska-Gajowniczek, Senior Architect, Tétris

Circle K Polska jest firmą, która dba o środowisko, dlatego wszystkie oprawy oświetleniowe zostały wymienione na LED, a w łazienkach zastosowano baterie zmniejszające zużycie wody.

Nowe biuro Circle K, fot. Kinga Skalik/mat.pras.

Zakres prac budowlano-wykończeniowych obejmował: demontaż poprzednich wykończeń i wyposażenia, wyburzenie ścian, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, HVAC, przeciw pożarowej i elektrycznej. Wszystko prowadzone było na żywym organizmie – nieprzerwanie funkcjonowała stacja paliw i biura firmy na pozostałych piętrach.

