Biuro coworkingowe Spaces pod nowym adresem

International Workplace Group (IWG plc) działa w ponad 120 krajach i 1100 miastach na świecie. W Polsce pod marką Spaces znaleźć można biura w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu, a obecnie firma przygotowuje się do dalszej ekspansji, planując otwarcie pierwszego centrum biznesowego Spaces na północy kraju w Gdańsku. Będzie ono zlokalizowane na dwóch ostatnich piętrach trójmiejskiego biurowca Wave, skąd roztaczać się będzie piękny widok na panoramę miasta. Do dyspozycji najemców oddane zostanie ponad 3 tys. mkw nowoczesnej powierzchni biurowej, a pierwsi z nich wprowadzą się do Spaces już na początku drugiego kwartału 2021 r.

– Otwarcie biura Spaces w Gdańsku, to ważny krok w dalszym rozwoju firmy i umacnianiu pozycji lidera w zakresie elastycznych powierzchni biurowych na polskim i światowym rynku. Współpraca ze Skanska oraz JLL jest dla nas wielkim zaszczytem i przede wszystkim gwarancją wyboru najlepszej z możliwych lokalizacji na otwarcie kolejnego centrum biznesowego. Patrząc na ostatnie trendy i zmiany w podejściu do sposobu wykonywania pracy, jesteśmy przekonani, iż produkty oraz rozwiązania oferowane przez Spaces znajdą szerokie uznanie zarówno wśród przedstawicieli małych jednoosobowych działalności gospodarczych, jak i firm średniej wielkości oraz wielkich międzynarodowych korporacji – powiedział Patrik Olveback, Country Manager Spaces dla Polski.

– Współpraca JLL z IWG trwa w Polsce od lat. Wspólnie podbijamy kolejny rynek otwierając nowe biuro Spaces w Trójmieście. Zajmie ono dwa ostatnie piętra w budynku Wave A, zapewniając tym samym użytkownikom powierzchni imponujące widoki. Ten nowoczesny budynek wybudowany przez Skanska z pewnością zapewni niebanalne przestrzenie z charakterem, idealne dla pracowników korzystających z elastycznych przestrzeni biurowych – dodaje Jarosław Kwiecień, Starszy Konsultant w Dziale Reprezentacji Najemcy, JLL.