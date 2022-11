WELL Building Standard to system certyfikacji budynków oparty o ocenę ich funkcjonowania.

Łączy w sobie najlepsze praktyki w zakresie projektowania i budownictwa z opracowaniami naukowymi.

Certyfikacja WELL bazuje na badaniach poświęconych odkrywaniu zależności pomiędzy budynkami, w których spędzamy ok. 90 procent naszego czasu, a ich wpływem na zdrowie i samopoczucie osób w nich przebywających.

WELL jest efektem siedmiu lat współpracy z wybitnymi lekarzami, naukowcami i specjalistami branżowymi.

Certyfikat WELL, uzyskany przez warszawski oddział Cushman & Wakefield, jest potwierdzeniem, że zdrowie i samopoczucie naszych pracowników są dla nas priorytetem. Z wielką dumą dołączamy do grona firm, których biura znajdują się w najbardziej uznanych i prestiżowych lokalizacjach. Stale wprowadzamy nowe udogodnienia. Staramy się zapewniać optymalne warunki do pracy, by nasze biuro było bezpieczne, przyjazne i komfortowe – komentuje Krzysztof Misiak, MRICS, Executive Partner, Head of Poland.