Biuro czy home office? Co wybierze branża ubezpieczeniowa?

Natychmiastowe przejście na tryb zdalny zweryfikowało myślenie o warunkach pracy ubezpieczycieli.

Z badania 2021 Insurance outlook, Accelerating recovery from the pandemic while pivoting to thrive zrealizowanego przez firmę doradczą Deloitte wynika, że niemal 75 proc. menedżerów przewiduje, że pracownicy nie będą chcieli wrócić do pracy w biurze.

Stąd poszukiwania optymalnego modelu, który może zrewolucjonizować zarządzanie kapitałem ludzkim w sektorze ubezpieczeniowym.

Jednym z natychmiastowych skutków pandemii było upowszechnienie się modelu pracy zdalnej. Dotyczyło to również sektora ubezpieczeniowego, którego podejście do pracy w biurze do tej pory postrzegane było jako jedno z najbardziej konserwatywnych. Ubezpieczyciele często musieli przezwyciężać mnóstwo barier dotyczących, m.in. wymogów technologicznych, by wesprzeć model pracy zdalnej na skalę, którą wymogła pandemia. W wielu przypadkach zakres obowiązków wymagał zredefiniowania. Wystarczy wymienić chociażby dynamiczny rozwój ubezpieczeń sprzedawanych online lub zdalne zarządzanie systemem roszczeń.

Wyzwania pracy zdalnej

Jak wskazuje raport Deloitte, powrót pracowników do pracy w biurze jest przez branżę ubezpieczeniową bardzo pożądany. Jednak ze względu na niebezpieczeństwa związane z okresowymi wzrostami zachorowań na COVID-19 i wciąż trwającymi szczepieniami, pracownicy odczuwają lęk przed powrotem. Stąd prawie trzy czwarte menadżerów obawia się, że rozwój ich organizacji może zostać wstrzymany przez wątpliwości pracowników z tym związane.

W związku z tym, dobrze jest ustalić plan działania, który wesprze organizacje w skutecznym zarządzaniu zasobami ludzkimi podczas pracy zdalnej oraz ułatwi pracownikom funkcjonowanie i umożliwi rozwój.

Sektor ubezpieczeń powinien odpowiedzieć sobie na pytanie, który model najbardziej pasuje do wizji firmy i co wniesie do organizacji w przyszłości. W oparciu o preferencje dotyczące miejsca pracy w raporcie Deloitte wyróżniono trzy modele.