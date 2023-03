Nowa aranżacja biura Mediacore w warszawskim kompleksie Eurocentrum ma zachęcać do aktywności i pobudzać kreatywność. Czy się udało? Zobaczcie realizację Interbiura - zdecydowanie robi wrażenie.

Interbiuro wykonało i skoordynowało prace fit-outowe dla Mediacore.

Mediacore to firma działająca w branży marketingu i mediów.

Firma Interbiuro zajmuje się kompleksowym projektowaniem biur oraz pomieszczeń komercyjnych.

Stosując nietuzinkowe, szyte na miarę rozwiązania, udało się uzyskać efekt nowoczesnej przestrzeni daleko odbiegający od stereotypowego wyobrażenia o biurze.

Biuro Mediacore, realizacja Interbiuro, fot. Szymon Polański

Strefy pracy przenikają się z miejscami odpoczynku wyposażonymi w wygodne kanapy, fotele i stylowe oświetlenie.

Biuro Mediacore, realizacja Interbiuro, fot. Szymon Polański

Biuro Mediacore, realizacja Interbiuro, fot. Szymon Polański

Biuro Mediacore, realizacja Interbiuro, fot. Szymon Polański

Biuro Mediacore, realizacja Interbiuro, fot. Szymon Polański

Stół bilardowy i tarcza do rzutek zachęcają do aktywności i pobudzają do kreatywnego myślenia, co doskonale oddaje jedną z myśli przewodnich firmy: „Cała nasza Agencja nastawiona jest na działanie i proaktywność.”

Biuro Mediacore, realizacja Interbiuro, fot. Szymon Polański

W biurowej strefie socjalnej jak we włoskiej kafejce

Dzięki ścisłej współpracy z architektką oraz zaangażowaniu uzyskano oczekiwany efekt stref socjalnych – zaprojektowanych i wykończonych materiałami w stylu włoskich kafejek.

Biuro Mediacore, realizacja Interbiuro, fot. Szymon Polański

Tym co wyróżnia biuro to antresola tworząca otwartą przestrzeń zaaranżowaną pomiędzy dwoma piętrami biura, z wyeksponowaną żywą zielenią oraz imitacjami naturalnych okładzin – cegły, kamienia i drewna.

Biuro Mediacore, realizacja Interbiuro, fot. Szymon Polański

Takie rozwiązanie sprzyja codziennej komunikacji pracowników i zapewnia poczucie realnej przestrzeni bez opuszczania miejsca pracy.

Biuro Mediacore, realizacja Interbiuro, fot. Szymon Polański

Biuro Mediacore, realizacja Interbiuro, fot. Szymon Polański

Wyjątkowość tej realizacji to także niemal 360 stopniowa panorama Warszawy dostępna z okien.

Biuro Mediacore, realizacja Interbiuro, fot. Szymon Polański

Biuro Mediacore, realizacja Interbiuro, fot. Szymon Polański

Biuro Mediacore, realizacja Interbiuro, fot. Szymon Polański

Kształt rotundy budynku Alpha w kompleksie Eurocentrum, należącym do CPI Property Group, właściciela portfela biurowców w Warszawie oraz zlokalizowanie biura na dwóch najwyższych piętrach umożliwia obserwację z każdego miejsca w biurze innej części miasta.

Biuro Mediacore, realizacja Interbiuro, fot. Szymon Polański

Biuro Mediacore, realizacja Interbiuro, fot. Szymon Polański

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl