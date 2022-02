Biuro dla e-commerce. Nowy najemca wybrał Postępu 14

CA Immo: Biurowiec Postępu 14 w Warszawie z nowym najemcą.

Packeta Poland wprowadzi się do obiektu już w marcu 2022 roku, a umowa najmu będzie obowiązywała przez 5 lat.

Biurowiec Postępu 14 oferuje niemal 34,5 tys. mkw. powierzchni komercyjnej, jest wynajęty w 96 proc.

Packeta to globalna, cyfrowa platforma dla e-commerce, która została założona w 2010 roku w Czechach przez Simonę Kijonkovą jako spółka Zásilkovna. W ciągu dekady firma przekształciła się w holding funkcjonujący pod nazwą Packeta Group, zrzeszający 14 podmiotów. Obecnie Packeta działa w 6 krajach, realizując dostawy do 34 państw. Posiada ponad 9 000 własnych punktów odbioru, 92 000 punktów partnerskich i współpracuje z ponad 32 000 sklepów internetowych. W 2021 roku firma dostarczyła ponad 73 mln przesyłek. W Polsce grupa Packeta posiada magazyny w Cieszynie i w Warszawie, a w najbliższym czasie planuje także otwarcie kolejnych obiektów w Poznaniu i Krakowie. W ramach rozwoju działalności na rynku polskim, firma zdecydowała się również na utworzenie swojego biura w Warszawie. Już w marcu 2022 roku Packeta zajmie 702 mkw. powierzchni na 1 piętrze w Postępu 14. Umowa na wynajem przestrzeni została zawarta na okres 5 lat.

– Cieszę się, że 2022 rok rozpoczęliśmy tak dynamicznie i nawiązaliśmy współpracę z nowym partnerem biznesowym - prężnie rozwijającą się platformą Packeta Poland. To duże wyróżnienie, że to właśnie nasz biurowiec Postępu 14 został wybrany na jej siedzibę w Polsce. Nie mam wątpliwości, że zaufanie ze strony tej globalnie działającej marki stanowi potwierdzenie jakości Postępu 14. Wierzę, że oferowana powierzchnia, dogodna lokalizacja w samym sercu biznesowego Mokotowa i dostęp do różnorodnej oferty usług w okolicy pozwoli firmie Packeta na poszerzenie swojej działalności zgodnie z przyjętą strategią. Nasz obiekt zapewnia doskonałe warunki do rozwoju biznesu zarówno dla lokalnych, jak i międzynarodowych firm – powiedział Dawid Wątorski, Senior Leasing Manager w CA Immo Poland.

