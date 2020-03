Biuro dla millenialsów, czyli jakie?

Viacom swoją ofertę kieruję do młodego klienta. Domyślam się, że też młodzi ludzie są głównie jej pracownikami. Jak projektuje się biura dla takiego zespołu?

Millenialsi, czyli osoby urodzone w latach 80. i 90., w ciągu najbliższych 10 lat będą stanowić 75 procent pracowników na świecie. To pokolenie różni się od swoich poprzedników. Wartości materialne mają dla nich mniejsze znaczenie. Bardziej liczy się poczucie sprawczości i wpływu na swoje życie. Pomimo tego, że są indywidualistami, to liczą się dla nich relacje i możliwość działania wspólnie. Ale czymś, co wysuwa się na pierwszy plan w tym pokoleniu to dążenie do autentyczności. Mając na uwadze, że Viacom zatrudnia głównie młodych ludzi, i jego oferta jest kierowana do młodszego pokolenia, szukałyśmy formuły zgodnej z duchem firmy. Zdecydowałyśmy, że biuro będzie musiało mieć mniej formalny charakter. Nie przypadkiem też na nową siedzibę wybrany został budynek ulokowany przy lubianym przez młodzież Placu Zbawiciela, który tętni życiem do późnej nocy.

Co zdecydowało o lokalizacji? Dlaczego Plac Zbawiciela?

Biurowa mapa Warszawy bardzo szybko się zmienia. Od dłuższego czasu obserwujemy powrót firm do centrum – Śródmieścia i bliskiej Woli. Ten trend jest znakiem tego, że Warszawa dogania duże miasta na Zachodzie. Viacom poprosił nas o pomoc w wyborze miejsca. I tak naprawdę biorąc pod uwagę charakter firmy, wybór wydawał się oczywisty. Padło na pieczołowicie odrestaurowaną i przeznaczoną na biura, kamienicę z XIX w. przy Placu Zbawiciela. Ta okolica ma bardzo miejskich charakter. Co więcej, popularny „Zbawix” jest miejscem młodzieżowym i energetycznym. Zatem idealnie pasuje do firmy medialnej, która w swoim portfolio ma takie marki jak MTV, VH1, MTV Music czy Comedy Central. Dodatkowo jest świetnie skomunikowany z całym miastem. Dla młodych ludzi, którzy są bardzo świadomi ekologii, dojazd do pracy rowerem czy komunikacją publiczną jest czymś naturalnym.