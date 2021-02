Biuro, hybryda czy home office? Co wybiorą firmy w 2021 roku

Antal wraz z agencją nieruchomości komercyjnych Corees Polska przygotował odpowiedź na te i inne pytania w dziś opublikowanym raporcie “Model pracy a efektywność i zadowolenie pracowników”.

Tryb zdalny na już - jakich zmian wymaga?

Źródło danych: Raport “Model pracy a efektywność i zadowolenie pracowników (MPEZ)”

Aż 49% badanych przez ostatnie miesiące pracowało zdalnie. Osób, które pracę wykonywały hybrydowo, czyli 50% z biura i 50% zdalnie było niewiele mniej (43%). Tylko 9% pracowników swoje obowiązki wykonywało stricte z biura. Czas pandemii jak nigdy wcześniej pozwolił firmom zweryfikować różne modele organizacji pracy i z góry przystosować się do dominującego trybu online. Żeby to zrobić modyfikacji wymagała infrastruktura techniczna, ale i również zapewnienie bezpieczeństwa danych. 52% firm deklaruje, że musiała wprowadzić nowe procedury w tym obszarze i uaktualnić swój system.

To co pracodawcy cenią najbardziej w pracy zdalnej to efektywność (92% ocenia ten aspekt bardzo dobrze). Innymi dobrze ocenianymi aspektami są ograniczone koszty podróży służbowych (81%) oraz utrzymanie poziomu wynagrodzeń (71%). Natomiast 35% respondentów negatywnie mówi o integracji i współpracy. Ważną próbą, przed którą w zdalnej rzeczywistości stają organizacje wydaje się również rekrutacja pracowników - jednak jest w modelu zdalnym oceniana negatywnie przez 16% badanych. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku onboardingu pracowników, gdzie negatywnych wskazań było 29%.

W związku z wszechobecną pracą zdalną pracodawcy w bardzo krótkim czasie musieli uzupełnić infrastrukturę i sprzęt. Wiele firm zmuszonych zostało do technologicznego upgrade’u. Lawinowy wzrost zapotrzebowania na hardware spowodował braki w magazynach dystrybutorów. Na nowy sprzęt trzeba było czekać nawet do dwóch miesięcy, co wpłynęło na opóźnienie onboardingu u niektórych przedsiębiorców - komentuje Fabian Pietras, Business Unit Director Antal IT Services.