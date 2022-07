Biuro Invesco jak nowe

Firma Invesco Real Estate stawia na rozwój biznesu w Polsce.

Firma obecna jest nad Wisłą od 2014 roku, od tego czasu nie tylko zwiększa zaangażowanie swojego kapitału w nieruchomości w Polsce, ale także w związku z dynamicznym rozwojem zespołu postawiła na zwiększenie i modernizację zajmowanej przestrzeni biurowej.

Biuro firmy, które mieści się w budynku Królewska 18 w Warszawie przeszło remodeling oraz zwiększyło swoją powierzchnię do 240 mkw.

Za projekt nowej przestrzeni Invesco odpowiedzialne było biuro architektoniczne TrzopArchitekci, a nad jego wykonaniem czuwał Zespół SQMetre.

– Wprowadziliśmy wiele nowoczesnych rozwiązań w nowej przestrzeni dla naszych pracowników – koncentrując się na udogodnieniach w pracy w biurze. Staraliśmy się wraz z architektami dokonywać wyborów zgodnych z najnowszymi trendami ESG, takich jak: oświetlenie akustyczne, zielone ściany, budki do pracy indywidualnej oraz stworzyliśmy strefę chill out. Sporą wygodą są także regulowane biurka, monitory i ergonomiczne krzesła. Kameralna i zielona przestrzeń sprawiła, że zespół Invesco po okresie pandemii chętnie wrócił do biura, w którym pracuje nam się dziś komfortowo i efektywnie – komentuje Anna Szelc, dyrektor Investment Management w Invesco Real Estate.

Nowa przestrzeń biurowa Invesco Real Estate oparta jest na założeniach zrównoważonego rozwoju, a przyjęte rozwiązania uwzględniają wytyczne certyfikatu WELL.

W przestrzeni zostały wykorzystane ekologiczne materiały budowlane, które częściowo pochodzą z odzysku. Inwestor zadbał także o odpowiednią technologię, która z jednej strony ma wspierać pracowników z drugiej efektywnie minimalizować zużycie mediów i ślad środowiskowy. Jednym z przykładów jest użyte oświetlenie, które zostało zainstalowane z odpowiednią temperaturą barwową, a ponadto oprawy świetlne mające możliwość indywidualnego sterowania lub reakcji na czujnik ruchu – co wpływa bezpośrednio na wygodę użytkowników oraz oszczędność energii. Architekci zwrócili także uwagę na akustykę w przestrzeni. Zastosowane zostały w przestrzeni nie tylko różnego formatu panele, ściany, ale i lampy akustyczne pochłaniające dźwięk.