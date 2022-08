Biuro Keyloop w wieżowcu Central Point w Warszawie wykonała firma Muniak

Jeden z najnowocześniejszych warszawskich biurowców – Central Point został oddany do użytku pod koniec 2021 r. Na dwóch najwyższych piętrach tego flagowego projektu Immobel Poland mieści się pierwsze w Polsce biuro międzynarodowej firmy Keyloop. Wyjątkowy projekt architektów z Massive Design przewidywał przygotowanie nowoczesnej i nieszablonowej przestrzeni do pracy. Generalnym wykonawcą prac była firma Muniak wraz z innymi wykonawcami.

Inwestycja została zrealizowana w systemie design and build na dwóch piętrach biurowca i zakładała wykonanie kompletu prac.

To łącznie 1509 metrów kwadratowych w zakresie, instalacji sanitarnych (m.in. wentylacja, klimatyzacja) oraz instalacji elektrycznych (zasilanie, niskie prądy, oświetlenie, SSP).

W cały projekt zaangażowanych było ponad 100 fachowców z różnych branż koordynowanych przez generalnego wykonawcę – firmę Muniak.

Z ramienia firmy Muniak projekt prowadził Bartosz Siódmiak (kierownik projektu) ze wsparciem Kamila Romaniuka (koordynacja prac elektrycznych) oraz Szymona Baranowskiego (koordynacja prac sanitarnych).

Biuro Keyloop w Central Point. Generalnym wykonawcą była firma Muniak wraz z innymi wykonawcami. fot. Paweł Stelmach

Keyloop specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań w zakresie oprogramowania dla branży motoryzacyjnej. Firma posiada 35 biur w 26 krajach na całym świecie, proponowane przez nią technologie mają za zadanie usprawniać wszelkie procesy związane z doświadczeniem kupna i sprzedaży samochodów. Keyloop jest zdecydowanym liderem w swojej branży, kreuje trendy i nowoczesna przestrzeń biurowa w budynku Central Point świetnie wpisuje się w ten obraz.

Biuro Keyloop w Central Point. Generalnym wykonawcą była firma Muniak wraz z innymi wykonawcami. fot. Paweł Stelmach

Massive Design jest wielokrotnie nagradzanym biurem projektowym, specjalizującym się w aranżacji wnętrz biurowych. Z ponad 4,0 milionami metrów kwadratowych zaplanowanych powierzchni i ponad 1,2 miliona metrów kwadratowych projektów wnętrz biurowych, showroomów, lobby użyteczności publicznej i projektów architektonicznych budynków, Massive Design posiada wyjątkowe doświadczenie, oparte na samych pomyślnie zakończonych prestiżowych projektach.

Immobel jest największym notowanym na giełdzie belgijskim deweloperem. Grupa tworzy zróżnicowane przestrzenie miejskie w odpowiedzi na zmieniający się rynek. Traktując każdy projekt jako wyjątkowy, Grupa buduje wielofunkcyjne i inspirujące kompleksy budynków. W Polsce Immobel działa w największych miastach w kraju, dążąc do rewitalizacji strategicznie położonych budynków w centrach dużych miast. Zgodnie z oczekiwaniami użytkowników końcowych realizuje wielofunkcyjne projekty na rynku nieruchomości, w których życie prywatne, praca i wypoczynek przeplatają się ze sobą.

Biurowiec Central Point mieści się przy skrzyżowaniu ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej w Warszawie, ma 23 kondygnacji wraz z antresolą i 86m wysokości. Jego łączna powierzchnia to prawie 20 tys. metrów kwadratowych, z czego prawie 18 tys. metrów kwadratowych to powierzchnie biurowe.

Do dyspozycji najemców jest 80 miejsc parkingowych, punkty ładowania samochodów elektrycznych, parking dla rowerów, szatnie i prysznice. Parking został nadwieszony nad tunelem I linii metra. Prace były prowadzone we współpracy z Metrem Warszawskim. Biurowiec został zaprojektowany zgodnie z najwyższymi standardami ochrony środowiska, co potwierdza certyfikat BREEAM na poziomie Excellent. W środku znajduje się wiele ekologicznych rozwiązań takich jak: szybkobieżne windy, nowoczesny system oświetlenia. Materiały z budowy prawie w całości zostały poddane recyklingowi.