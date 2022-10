W Warsaw Trade Tower można podziwiać zupełnie nową aranżację biura spółki MSD Polska. Dużo bardziej funkcjonalna i nowoczesna przestrzeń robi wrażenie.

Za koordynację całego procesu odpowiadała firma Sodexo przy wsparciu partnera – firmy Workplace w zakresie project management, architektura/design oraz change management.

W konsultacjach aktywnie uczestniczył również zespół MSD Polska.

Nowe biuro MSD Polska, spółki należącej do światowego koncernu biofarmaceutycznego, reprezentuje nowy trend, który zyskuje na popularności od czasu pandemii. Mowa tu o odchodzeniu od open space na rzecz różnorodnych, inspirujących stref, przeznaczonych do pracy zespołowej lub indywidualnej. Profesjonalne zarządzanie projektem umożliwiło przeprowadzenie prac remontowych w zaledwie cztery miesiące. W rezultacie na czterech piętrach o łącznej powierzchni 5.000 mkw. stworzono inspirującą i nowoczesną przestrzeń biurową z licznymi udogodnieniami.

Nowe biuro MSD to nowoczesna przestrzeń z licznymi udogodnieniami.

Wykonanie fit-outu dla MSD było dużym wyzwaniem. Realizacja wymagała kompleksowego podejścia do wszystkich etapów. W ramach realizacji, oprócz wykonania standardowych prac fit-out przeprowadziliśmy gruntowną przebudowę systemów wentylacji, chłodzenia, oświetlenia awaryjnego oraz modernizację systemu BMS. Globalworth konsekwentnie inwestuje w swoje budynki i usprawnianie systemów w taki sposób, aby odpowiadały one obecnym standardom panujących w budynkach biurowych i zapewniały najwyższy komfort dla naszych najemców. Prace budowlano-wykończeniowe dla MSD zajęły nam jedynie cztery miesiące – to niedużo biorąc pod uwagę fakt, dużego zakresu prac do wykonania. Dzięki skali działania Globalworth o wiele łatwiej było podołać temu wyzwaniu. Kluczowym elementem była również umiejętna koordynacja prac i ścisła współpraca z najemcą oraz doradcą najemcy i poleganie na zaufanych dostawcach - mówi Joanna Liberadzka, Project Manager, zespół Workplaces w Globalworth Poland.

- Nadrzędnym celem firmy Globalworth jest zapewnienie najemcom jak najbardziej przyjaznych i komfortowych warunków do pracy. Skuteczność podejmowanych przez nas działań znajduje odzwierciedlenie w satysfakcji takich firm jak MSD. Najemca po ponad 10 latach obecności w Warsaw Trade Tower zdecydował się zainwestować w gruntowną modernizację przestrzeni w kooperacji z działem Workplaces Globalworth Poland. MSD Polska to nasz wieloletni partner. Czujemy się wyróżnieni, że spółka zdecydowała się przedłużyć umowę najmu na kolejne lata. Kontynuacja współpracy, to dowód na to, że spełniamy oczekiwania najbardziej wymagających firm - stwierdza Anna Korwin-Kulesza, Asset Management & Leasing Director w Globalworth Poland.

Nadrzędnym celem firmy Globalworth jest zapewnienie najemcom jak najbardziej przyjaznych i komfortowych warunków do pracy.



W procesie negocjacji przedłużenia najmu MSD reprezentowali doradcy z firmy CBRE.

Warsaw Trade Tower to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i najwyższych budynków biurowych Warszawy. Licząca 42 piętra, 208 m wysokości i ponad 45 000 mkw. powierzchni biurowej wieża zlokalizowana jest przy ulicy Chłodnej 51 na Woli, w pobliżu skrzyżowania ulicy Towarowej i alei Solidarności oraz stacji drugiej linii metra Rondo Daszyńskiego. W kwietniu 2019 roku nieruchomość uzupełniła portfolio Globalworth. W Warsaw Trade Tower swoją siedzibę ma firma ubezpieczeniowa UNIQA, a także m.in. MSD, American Express, Avanssur i BNI. Najemcy mają do dyspozycji ponad 400 miejsc parkingowych, nowoczesną przestrzeń dla rowerzystów z szatniami i prysznicami oraz atrakcyjne części wspólne, które w większości zostały już zmodernizowane. Wieżowiec posiada też zielony certyfikat BREEAM na poziomie Excellent, certyfikat WELL Health & Safety 2022oraz korzysta w 100 proc. z odnawialnych źródeł energii.

