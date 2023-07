Agencja doradcza Biuro Na Miarę zajmie się komercjalizacją Warsaw Corporate Center. Stołeczny biurowiec należy do wiedeńskiej spółki Raiffeisen Immobilien Kapitalanlage-Gesellschaft.

Warsaw Corporate Center, kameralny biurowiec w centrum Warszawy należy do wiedeńskiej spółki Raiffeisen Immobilien Kapitalanlage-Gesellschaft.

Właścicielem Warsaw Corporate Center jest Raiffeisen Immobilien Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., spółka posiadająca nieruchomości na terenie całej Europy. Rozpoczęcie współpracy przy komercjalizacji biurowca dla wiedeńskiej spółki zawdzięczamy wieloletniemu zaangażowaniu w wynajem powierzchni w budynkach należących do wspomnianego funduszu.

Cieszymy się, że nasza dotychczasowa praca wyrażona poprzez przeprowadzone przez Biuro Na Miarę transakcje dla Raiffeisen Immobilien zaowocowała zacieśnieniem biznesowej więzi – mówi Jerzy Węglarz, prezes firmy Biuro Na Miarę.

Biurowiec w sercu stolicy

Warsaw Corporate Center to kameralny biurowiec w centrum Warszawy. Sąsiedztwo Pałacu Kultury, galerii Złote Tarasy, Teatru Roma oraz renomowanych hoteli i restauracji dodaje budynkowi prestiżu. Doskonała lokalizacja gwarantuje dostęp do różnych środków transportu publicznego – Dworca Centralnego, tramwajów, autobusów, I linii metra.

Biurowiec Warsaw Corporate Center oferuje przestrzenie do wynajęcia dedykowane zarówno dla dużych, jak i mniejszych firm. Fot. Mat. prasowe.

Budynek składa się z dziewięciu pięter, z których każde oferuje wysokiej jakości przestrzenie do pracy. Duże okna zapewniają optymalny dostęp do naturalnego światła oraz widoki na ścisłe centrum miasta. Budynek dostępny jest przez cały rok, 7 dni w tygodniu. O komfort i bezpieczeństwo najemców i gości dba recepcja i ochrona. Dodatkowymi udogodnieniami są kontrola dostępu oraz trzy szybkie windy.

– Właściciel traktuje swoje dotychczasowe inwestycje w Polsce przez pryzmat długoterminowej lokaty kapitału, cały czas starając się podnosić standard nieruchomości. W najbliższym czasie możemy spodziewać się również dodatkowych udogodnień w budynku, tak aby jeszcze lepiej służył jego najemcom, a także spełniał najwyższe standardy rynkowe – dodaje Jakub Bereś, Head of Landlord Representation w Biuro Na Miarę.

Każdy znajdzie metr dla siebie

Biurowiec Warsaw Corporate Center oferuje przestrzenie do wynajęcia dedykowane zarówno dla dużych, jak i mniejszych firm. Dostępne moduły biurowe zaczynają się już od 100 mkw., do nawet 1800 mkw. Typowe piętro ma około 900 mkw. i jest na planie prostokąta, co daje łatwość podziału oraz możliwość przygotowania powierzchni w układzie gabinetowym lub otwartym.

Potencjalnym najemcom Warsaw Corporate Center agencja doradcza Biuro Na Miarę oferuje zachęty finansowe w postaci zwolnień z opłat czynszowych oraz dedykowany budżet na aranżację wnętrz.

Z korzyścią dla najemcy jest również niski współczynnik powierzchni wspólnych. Inwestycję charakteryzuje nie tylko elastyczność w dostosowaniu wynajmowanej powierzchni, ale także różnorodność branż, do których należą jej najemcy.

Potencjalnym najemcom Warsaw Corporate Center agencja doradcza Biuro Na Miarę oferuje zachęty finansowe w postaci zwolnień z opłat czynszowych oraz dedykowany budżet na aranżację wnętrz. Fot. Mat. prasowe.

– W budynku naszymi klientami są zarówno kancelarie prawne, jak i firmy z sektora IT, co świadczy o uniwersalnym charakterze warszawskiej nieruchomości – mówi Natalia Śliwowska, Leasing Manager w Biuro Na Miarę.

Zwolnienie z opłat czynszowych

Biuro Na Miarę koncentruje się na szybkim i efektywnym przeprowadzaniu procesów najmu, w których finalizacji biorą udział wszystkie działy wsparcia firmy. Dział Reprezentacji Wynajmującego ściśle współpracuje z zespołem odpowiedzialnym za fit-out powierzchni komercyjnych oraz agentami zajmującymi się aktywnym pozyskiwaniem nowych klientów. Biurowiec Warsaw Corporate Center, którego komercjalizację powierzono agencji, to atrakcyjna inwestycja z wieloma atutami.

– Jesteśmy przekonani, że dzięki naszym działaniom szybko zapełnimy wolne przestrzenie biurowe. Potencjalnym najemcom oferujemy atrakcyjne zachęty finansowe w postaci zwolnień z opłat czynszowych oraz dedykowany budżet na aranżację wnętrz – mówi Michał Nisengolc, członek zarządu Biuro Na Miarę.

