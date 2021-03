Biuro nie tylko do pracy, ale budowy relacji i pobudzania kreatywności

Oswoiliśmy się z home office, ale zauważamy też pewne niedogodności związane z tym modelem. Przesunęła się granica pomiędzy pracą a życiem osobistym. Nasze obowiązki zawodowe możemy wykonywać obecnie z dowolnego miejsca. To niestety niesie ze sobą ryzyko zaburzenia naturalnej harmonii pomiędzy dwiema sferami życia. Pozytywne jest jednak to, że każdy ma wybór – pracownicy zdalni aranżują czas i miejsce pracy w sposób najlepszy z możliwych dla ich sytuacji - opowiada Katarzyna Rusek, dyrektor HR w SAP Polska.

Jak patrzycie na biura? Są dla was wyłącznie przestrzenią do pracy?

Biuro już dawno przestało być utożsamiane jedynie z pracą. Dziś traktujemy je jako przestrzeń do budowy wspólnoty i pobudzania kreatywności. To także miejsce wymiany poglądów i bezpośredniej komunikacji. Obecność w firmie będzie służyła niwelowaniu kryzysów komunikacyjnych oraz budowaniu relacji, a zatem spodziewamy się większego akcentu na kwestie socjalizacji i zacieśniania więzi.

Czy pandemia COVID-19 wpłynęła na wasze oczekiwania względem powierzchni, którą zajmujecie i budynków, w których macie siedzibę?

Pandemia pokazała, że efektywna praca zdalna jest możliwa. Przyzwyczailiśmy się do tego modelu i on z nami pozostanie, choć nie w takim wymiarze, jak obecnie. Wracając do biur, będziemy chcieli zrealizować inne niż dotychczas potrzeby, głównie komunikacyjne i społeczne. Chcemy im sprostać, dokonując między innymi lekkich zmian aranżacyjnych i zapewniając elastyczne, mobilne strefy, w których część zespołów nie będzie na stałe przypisana do swoich biurek. To pozwoli wypracować większą rotację miejsc i odświeży model pracy. Wierzę, że zapewni także integrację pomiędzy osobami, które do tej pory nie pracowały ze sobą na co dzień.

Dla was home office to nie nowość. Pracownicy SAP Polska od lat mogą tak pracować. Jednak zmiany na taką skalę, jakiej doświadczamy, chyba nikt się nie spodziewał. Właśnie mija rok, odkąd pracownicy, chcąc czy też nie, musieli zamienić biuro na dom. Czy i jak pandemia wpłynęła na wasz model pracy?

Pandemia przeniosła pracę do przestrzeni domowej, czyniąc ją w pełni mobilną. Transfer do elastycznego modelu wykonywania obowiązków uważam za udany pod względem zarówno organizacyjnym, jak i technicznym. Wynika to między innymi z charakterystyki naszego biznesu i silnych kompetencji technologicznych. Obszarem największych zmian są jednak interakcje społeczne. Sądzę, że obecnie czujemy lekki przesyt cyfrowymi komunikatorami, przez które możemy odczytać emocje współpracowników po drugiej stronie ekranu, ale nie możemy ich wprost doświadczyć. Bardzo często po prostu brakuje nam fizycznej obecności innych ludzi.