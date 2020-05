Biuro nowej rzeczywistości. Jak przygotować przestrzeń do bezpiecznego powrotu do pracy?

Czas najwyższy, aby przyznać się przed samym sobą, że home office jednak nie jest spełnieniem marzeń. Kiedyś możliwość pracy z domu wydawała się rozwiązaniem idealnym. Dziś już dobrze wiemy, że praca z dziećmi obok, nieuniknionymi problemami z łącznością i brak wygodnej, cichej przestrzeni sprawia, że za biurami zwyczajnie tęsknimy. Prawda jest jednak taka, że nie będzie to łatwy powrót.

Większość obostrzeń i zasad pozostanie z nami na długo, a praca już nigdy nie będzie taka sama. Przed nowymi wyzwaniami stają zarówno najemcy, jak i wynajmujący. Jak przystosować biuro do nowej rzeczywistości i sprawić, aby pracownicy czuli się w nim bezpiecznie? Radzą eksperci Forbis Group.

Dystans przede wszystkim

Nowa rzeczywistość oznacza dla nas większy dystans. Także w biurze. Pierwszym krokiem przystosowania przestrzeni do nowych okoliczności jest reorganizacja miejsc prac.

- Pomiędzy biurkami powinny być zachowane wymagane odstępy. Problem pojawia się, kiedy przestrzeń jest za mała, aby to umożliwić. Na szczęście przez okres kwarantanny organizacje nauczyły się realizowania zadań w formule home office, dzięki czemu można wprowadzić pracę rotacyjną. W ten sposób mniej osób przebywa jednocześnie w biurze, co gwarantuje większą przestrzeń do aranżacji funkcjonalnej i pozwala na zachowanie dystansu – zaznacza Karolina Dudek, Workplace Strategy Director w Forbis Group.

Rozproszenie stałą formą pracy

Praca w zespołach rozproszonych stanie się naszą codziennością. Dla pracodawcy oznacza to konieczność zapewnienia komfortu pracy. Skoro część pracowników będzie pracować spoza biura, nie pożegnamy się z regularnymi telekonferencjami i potrzebą łączności. Będziemy je wykorzystywali nie tylko do rozmów z klientami, lecz także w zespołach. W biurze niezbędna będzie zatem dobrze wyposażona sala konferencyjna z zapleczem technologicznym, które wyzwoli pracowników od wszelkich, komunikacyjnych ograniczeń. W cenie będą także rozwiązania activity-based workplace, które pozwolą zespołom rozproszonym na komfort pracy, w tym szafki na rzeczy, skrytki na dokumenty czy rozwiązania umożliwiające komunikację wizualną i przekazywanie informacji.

O technice, która wymaga zmian

Stworzenie bezpiecznego środowiska pracy wymaga wprowadzenia nowych praktyk. W biurach powinny na stałe zagościć płyny do dezynfekcji, nie tylko rąk, lecz także przestrzeni. Istotna jest komunikacja wizualna, która będzie przypominać pracownikom o przestrzeganiu zasad. Kolejną kwestią jest przygotowanie systemów klimatyzacji i wentylacji, które mogą stanowić ewentualne zagrożenie. W cenie będą także bezdotykowe rozwiązania, zwiększające bezpieczeństwo poruszania się po biurze.

- Rynek oferuje wiele rozwiązań, ale przed podjęciem decyzji, które z nich wybrać, by stworzyć bezpieczne środowisko pracy, konieczna jest analiza techniczna stanu HVAC, możliwości monitorowania jakości powietrza, możliwości monitorowania zdrowia pracowników lub technik wspierania zespołów rozproszonych. Najemcy i wynajmujący muszą tu blisko współpracować aby rozwiązania były komplementarne – wyjaśnia Andrzej Grabowski, Chief Operational Officer, Forbis Group.