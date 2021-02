Biuro po pandemii, czyli jakie? Wyzwania inwestorów i architektów

- Jestem ze środowiska IT, które bardzo dobrze radzi sobie w sytuacji pracy zdalnej, kiedy więc musieliśmy nasze biura przestawić w ten tryb, przyszło nam to bardzo sprawnie – mówiła Aleksandra Durzyńska-Prochowska, dyrektor zarządzająca w Poland GDC, Fujitsu Technology Solutions. – Po tych miesiącach zamknięcia, braku odcięcia między życiem zawodowym i rodzinnym czyli dwoma światami, które zwykle mogliśmy sobie poukładać, da się odczuć zmęczenie pracowników pracą zdalną. Z punktu widzenia pracodawcy mogę powiedzieć, że na pewno nie chcemy kontynuować pracy w systemach tzw. open office, ponieważ się to zwyczajnie nie sprawdza. Pójdziemy bardziej w przestrzeń elastyczną, w stronę coworking spaces, mniejszych pokojów, hybrydowych rozwiązań, rotacyjnych prac nad projektami. Po roku zamknięcia ludzie będą potrzebowali wrócić do biur, ale na pewno nie wrócimy w takiej skali jak przed covidem – dodawała Aleksandra Durzyńska-Prochowska.

Jak projektować biuro pod znakiem dystansu społecznego? Patrycja Suszek-Rączkowska, architekt wnętrz z Pracowni Projektowej Poco Design wskazywała, że koronawirus wymusił na nas zmianę zachowań, do których dotychczas przywykliśmy. W kontekście projektowania przestrzeni biurowych warto sobie jednak uświadomić, że projektanci są dopiero drugim etapem tego projektu. Pierwszy krok należy do osób zarządzających, które muszą się teraz zastanowić, jak zmienić dotychczasowy system pracy.

- Rozwiązaniem będą z pewnością modele pracy hybrydowej. Część osób z pewnością zostanie też na home office, chociaż faktycznie ten styl pracy nie jest zbyt atrakcyjny dla wielu pracowników. Mając tego świadomość, jako architekci, będziemy projektować biura pod katem systemu pracy, a nie na ilość biurek. Przestrzeń będzie wykorzystywać się inaczej, zapewne w systemach pracy zmianowej. Przed nami też z pewnością początek ery bezdotykowej, co oznacza korzystanie z systemów automatycznych – armatury bezdotykowej czy przycisków spłukujących. Takie rzeczy już się dzieją, ale dopiero teraz uświadomiliśmy sobie, jakie to potrzebne. Być może dojdzie też do tego, że kontrole dostępu będą odbywać się za pomocą prywatnego smartfona czy innych rozwiązań biometrycznych. Być może będzie szerzej dostępne sterowanie głosem. Powierzchnie styku, takie jak klamki czy poręcze, staną się częściej projektowane z użyciem materiałów antyseptycznych, a istniejące już powierzchnie styczne można spryskać nanosrebrem. Materiały wykończeniowe trzeba na pewno dobierać pod kątem ich antyseptyczności lub łatwości w czyszczeniu. Jeszcze większą rolę odegrają rośliny we wnętrzach, bo to naturalne oczyszczacze powietrza. Ostatnią istotną rzeczą jest doskonała wentylacja w biurach – dodała Patrycja Suszek-Rączkowska.