Biuro to więcej niż przestrzeń. Cavatina radzi, jak je zaprojektować

Na start research i warsztaty zapoznawcze

- Początek procesu projektowania biura jest dla nas bardzo wymagający. Rozpoczynamy od dokładnego zbadania potrzeb naszego klienta. Sprawdzamy podstawowe informacje o firmie, takie jak jej księga znaku i system identyfikacji wizualnej, ale także szereg dokumentów związanych ze strukturą organizacyjną czy działalnością biznesową. Na tym etapie niezwykle cenne są wszelkie fakty i wskazówki od naszego klienta. Musimy go dobrze poznać i wyczuć jego oczekiwania wobec nowego biura - mówi Lena Suliga, Space Planning Project Manager w Cavatina Holding.

Lena Suliga, Space Planning Project Manager w Cavatina Holding, mat.pras.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Po wstępnej fazie przygotowawczej, zespół Cavatiny organizuje zatem warsztat zapoznawczy, podczas którego jako projektant rekomenduje pewne rozwiązania, sporządza w czasie rzeczywistym szkice oraz pokazuje możliwości jakie daje konkretna przestrzeń. Wszystko po to, aby jak najlepiej dopasować pomysły i odzwierciedlić DNA firmy w wystroju jej nowego biura. Po warsztacie, po wspólnej naradzie, która daje komplet wskazówek co do tego, w jakim kierunku powinny pójść dalsze prace, zespół przystępuje do projektowania.

Bez spaceplanu ani rusz

Ważnym elementem procesu jest spaceplan. Towarzyszy projektantom i space-plannerom od początku rozmów na temat możliwości ulokowania danego najemcy budynku Cavatiny, aż do momentu oddania powierzchni zaprojektowanej indywidualnie dla niego.

- To podstawa naszego dialogu. Dzięki temu, że Cavatina posiada swój wewnętrzny dział odpowiedzialny za architekturę i projektowanie, w dynamiczny sposób możemy odpowiedzieć na wszystkie potrzeby najemcy. To nasz priorytet, aby jak najlepiej dopasować przestrzeń biurową do charakteru działalności naszego klienta, przyzwyczajeń i sposobu działania jego zespołu. Patrząc na naszą pracę z boku, łatwo można ulec złudzeniu, że jeśli zaprojektowaliśmy już dziesiątki tysięcy metrów kwadratowych biur dla firm, np. z branży IT, to wiemy o nich wszystko. Nic bardziej mylnego, ponieważ każda organizacja ma swoje unikatowe DNA oraz pracowników, którzy wywodzą się z różnych kultur. Dlatego tak ważne jest, abyśmy poznali ich sposób funkcjonowania i myślenia o przestrzeni - tłumaczy Lena Suliga.

Wizualizacje i zaproszenie na wirtualny spacer