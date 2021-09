Biuro tylko dla zaszczepionych. Takie zasady wprowadza firma McCann w Polsce

Warunkiem wejścia do biura firmy McCann Poland jest certyfikat szczepienia przeciw COVID-19 - pisze o2.pl.

Inicjatywa miała pojawić się oddolnie i wyjść od samych pracowników, gdzie większość się zaszczepiła.

Jak przekonuje Wojciech Borowski z McCann Poland, z którym rozmawiały wirtualnemedia.pl, według jego wiedzy McCann jest jedyną agencją w Polsce, która zdecydowała się na takie rozwiązanie. Zastrzega on przy tym, że firma nie zobligowała pracowników do przekazania informacji, czy są szczepieni. Dostęp do tej przestrzeni coworkingowej mają osoby, które przekazały informację dobrowolnie.