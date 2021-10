Biuro w modelu hybrydowym: jak zaplanować i zarządzać przestrzenią

Jak działa biuro w modelu hybrydowym? Jakie style pracy można dziś wyodrębnić? Jak tę różnorodność uwzględnić przy opracowywaniu modelu hybrydowego? Jak policzyć, ile realnie potrzeba biurek? Co zrobić, by biuro na żądanie naprawdę było dostępne wtedy, kiedy jest niezbędna przestrzeń do pracy? Jak zarządzać przestrzenią wykorzystywaną dynamicznie przez zespoły? Polski start-up Whirla opublikował raport, w którym wyjaśnia, jak zaplanować model hybrydowy i jak nim zarządzać.

Ostatni rok był dla większości organizacji czasem wielu wyzwań, związanych z przeniesieniem pracy do trybu zdalnego, radzeniem sobie ze stresem i funkcjonowaniem w pandemii.

O ile jednak 2020 i 2021 zapiszą się w historii pod znakiem pracy zdalnej, o tyle końcówka 2021 i 2022 będą już pod znakiem modelu hybrydowego, do którego stopniowo przechodzą kolejne organizacje.

O ile dla XX wieku charakterystyczny był model pracy z biura od 9 do 17, w którym biurko było przypisane do pracownika a zatem potrzebnych było tyle biurek, ile organizacja zatrudniała osób, o tyle w XXI wieku żaden z tych elementów nie będzie definiować tego, jak pracujemy. Pandemia Covid-19 trwale zmieniła style pracy w wielu organizacjach oraz wymusiła dostosowanie i reorganizację fizycznego środowiska pracy. Mniej biurek, więcej przestrzeni do współpracy i spotkań – to podstawa wytycznych w wielu obecnie realizowanych projektach. Hybrydowe modele zakładają obecność pracowników w biurze oscylującą między 6 w miesiącu a 3 dniami w tygodniu, a to przekłada się na wdrażanie bardziej odważnych – niż te realizowane do czasów pandemii – polityk dotyczących współdzielenia biurek. O ile przed pandemią przydzielanie 7 biurek na 10 pracowników było dość powszechnie akceptowaną normą w świecie korporacji, o tyle dziś zarządy zatwierdzają strategie zakładające 4 biurka na 10 pracowników. Jednak wciąż wiele organizacji mierzy z wyzwaniami związanymi z zaplanowaniem i wdrożeniem modelu hybrydowego.

- Wiemy, że niełatwo podejmować decyzje w warunkach niepewności, szczególnie te dotyczące najmu nieruchomości lub zmiany aranżacji i funkcji biura, bo wiążą się z ogromnymi kosztami rozłożonymi na kilka lat. Wiemy też, że planowanie modeli hybrydowych obecnie spędza sen z powiek kadrze menedżerskiej w niejednej organizacji. A my te kwestie musieliśmy przemyśleć i opracować w najdrobniejszych szczegółach przy projektowaniu modułu zaawansowanej analityki wykorzystania przestrzeni na podstawie danych z systemu rezerwacji biurek oraz czujników podbiurkowych. Postanowiliśmy podzielić się tą wiedzą. – wyjaśnia Piotr Dylczyński, współzałożyciel Whirla.



Model biura hybrydowego i style pracy

