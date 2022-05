Biuro w pakiecie z magazynkiem? Tak K1 w Rybniku kusi najemców

Nowy budynek Business Center K1 ma zostać oddany do użytku w czwartym kwartale 2022 r.

Najemcy Business Center K1, po podpisaniu umowy najmu, będą mogli się wprowadzić do nowych biur po około czterech miesiącach. Tyle mniej więcej czasu zajmie właścicielowi zagospodarowanie powierzchni.

Budynek będzie miał łączną powierzchnię najmu 1750 mkw. Pierwsze i drugie piętro powstającego biurowca połączy z istniejącym wieżowcem szklany łącznik. Niecodziennym atutem kompleksu są powierzchnie magazynowe, które najemcy będą mogli dodatkowo wynająć.

- Mieszczą się na poziomie - 1 i mogą z nich korzystać najemcy obu budynków. To wygodne rozwiązanie, ponieważ bardzo często potrzebne są małe pomieszczenia przeznaczone np. do przechowywania archiwalnych dokumentów, czy innych materiałów - tłumaczy Joanna Szwelengreber, dyrektor zarządzająca Business Center K1.

Gastronomia i handel mile widziane

Elewacja na parterze nowego budynku zostanie całkowicie przeszklona. Do wynajęcia na tym poziomie jest 546 mkw.

Rybnik: Rybnik Biurowiec powierzchnia na parterze - nowa inwestycja



- Jest to najbardziej prestiżowa lokalizacja z możliwością stworzenia odrębnego wejścia od strony zachodniej, bezpośrednio z parkingu przy budynku. Poszukiwany jest najemca na całość powierzchni lub kilku najemców na wydzielone części parteru. Mogłyby to być usługi lub handel - opowiada Joanna Szwelengreber.

Z kolei całą szerokość pierwszego piętra o powierzchni 391 mkw. okala - od strony północnej oraz zachodniej - taras liczący 131 mkw.

Rybnik: Rybnik nowa inwestycja - 1 piętro biurowca



- Liczymy na to, że uda nam się skusić na tę przestrzeń ciekawego przedsiębiorcę gastronomicznego. Restauracja lub bistro doskonale by pasowała do tego układu. Na tarasie, w ciepłe dni mógłby działać ogródek kawiarniany. Zależy nam na takim właśnie najemcy, ponieważ K1 w ogóle nie ma oferty kulinarnej - tłumaczy dyrektor Szwelengreber.

Dla najemcy biurowego przeznaczone jest całkowicie drugie piętro. Liczy 390 mkw. i ma dachowy świetlik.

Rybnik: Nowa inwestycja, Rybnik, 2 piętro



- Można wynająć całą tę powierzchnię lub też część wydzieloną dla biur lub open space'u. Podział i układ przestrzeni zależy tylko od wymagań najemców. Dostosujemy się do ich wymagań - zapewnia dyrektor Joanna Szwelengreber.

Warto też podkreślić, że w najbliżej przyszłości plac w pobliżu K1 ma być zamknięty dla ruchu samochodowego. Być może powstanie tam deptak miejski lub park, więc okolica zrobi się bardziej kameralna.

Umowy najmu w K1 podpisywane są na okres pięciu lat. W budynku zapewniona będzie całodobowa ochrona oraz kontrola dostępu do holu windowego i poszczególnych pięter.

K1 blisko ważnych punktów Rybnika

Ważnym atutem Business Center K1 jest jego lokalizacja. Z dziesiątego piętra biurowca widok na panoramę miasta jest imponujący. Kompleks znajduje się nieco ponad 1 km od rynku. W bliskiej odległości znajduje się m.in.: dworzec PKP, urząd miasta, starostwo oraz ZUS. Bliskość rynku i najważniejszych punktów na mapie Rybnika, a także Obwodnicy Południowej i przystanków autobusowych, zapewniają bezproblemowy dojazd do biurowca z każdej części miasta, zarówno własnym środkiem transportu, jak i komunikacją miejską.

- Nie zapominajmy, że jest to biurowiec nowoczesny, a takich w Rybniku nie ma zbyt wielu - podkreśla dyrektorka Business Center K1.

K1 historyczną ikoną Rybnika

Młodsi mieszkańcy Rybnika mogą nie wiedzieć, że Business Center K1 został zbudowany na fundamentach i szkielecie jednego z najbardziej charakterystycznych budynków Rybnika czasów PRL - biurowca Kombinatu Budownictwa Ogólnego ROW. Obiekt stanął na miejscu dawnego targowiska. Znajdował się na jednym z najważniejszych szlaków komunikacyjnych miasta: między komendą policji, a dworcem PKS-u, nieopodal urzędu skarbowego i szkoły muzycznej. Wyróżniał się bordowymi płytami elewacyjnymi.

Przez wiele lat psuł krajobraz miasta. Dopiero w 2013 r. kupił go Andrzej Kłosok – przedsiębiorca z regionu, właściciel kilku spółek zajmujących się transportem publicznym. Misję wykonania projektu technicznego modernizacji budynku powierzył rybnickiemu architektowi – Markowi Wawrzyniakowi.

- Biurowiec stoi na specyficznym, pływającym fundamencie skrzyniowym. Było to bardzo nowatorskie rozwiązanie jak na czasy, w których obiekt był budowany - zachwycał się architekt.

Prace remontowe zaczęły się w lutym 2014 r. Obiekt zyskał nowoczesną, szklaną, minimalistyczną elewację. Od strony zachodniej dobudowany został budynek o powierzchni 3 tys. mkw. W sumie powierzchnia zmodernizowanego obiektu zwiększyła się do 8 tys. mkw. Po zakończeniu prac inwestor ogłosił konkurs na nową nazwę budynku. Ostatecznie kultowy rybnicki wieżowiec otrzymał nazwę Business Center K1, choć mieszkańcom czasem kojarzy się ze szczytem K2.